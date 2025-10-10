Parola al Consiglio di Stato. Via Corlo, nuovo round

Non è ancora chiusa la battaglia del Comitato "ComiCorlo" che mira a impedire la realizzazione del parco fotovoltaico nell’area dell’ex cava situata a nord di Castel San Pietro. L’azienda Ren Solar One s.r.l., che aveva inizialmente presentato il progetto di due impianti di produzione di energia da fonte solare da 16,25 Mw e 12,45 Mw, non ha infatti alzato bandiera bianca neppure di fronte ai due dinieghi giunti nell’ultimo anno, e anzi ha contrattaccato imboccando l’ultima strada a sua disposizione: il ricorso al Consiglio di Stato.

"Non si fermano loro e non ci fermiamo noi, pronti a portare ancora avanti le nostre ragioni sin qui accolte sia dalla Conferenza dei Servizi che dal Tar", fanno sapere da ‘ComiCorlo’. La vicenda ha avuto avvio esattamente un anno fa, quando i residenti della strada che costeggia la cava furono informati della richiesta avanzata dalla Ren Solar One di fare di parte dell’ex cava un parco fotovoltaico, e immediatamente si unirono creando un comitato in difesa di quel territorio che, una volta dismessa l’attività della cava, avrebbe dovuto ospitare "un parco naturalistico e casse di espansione".

Incontri con il Comune e striscioni con affaccio sulla via Emilia, il comitato ha proseguito la sua battaglia nei mesi a venire tirando un sospiro di sollievo quando, nei primi mesi del 2025, era arrivato il parere negativo di Arpae, che nel documento di chiusura della conferenza dei servizi sottolineava come i pareri negativi "non fossero superabili vista la rilevanza delle motivazioni in essi contenute", precisando anche che "la localizzazione della Stazione Elettrica non è compatibile con l’areale di previsione della cassa di espansione posta a sud dell’autostrada in quanto la realizzazione della cassa di espansione è inserita nel Programma degli Interventi Strutturali relativi al Bacino del Torrente Sillaro (…)".

La cassa di espansione, sulla cui progettazione i tempi sono ormai maturi, peraltro con possibile raddoppio del numero di casse da realizzare, non ha però fermato l’azienda del fotovoltaico, che ha cercato di far valere le sue ragioni anche dinnanzi al Tar, ricevendo a inizio estate un nuovo ‘no’. Partita finita? "Lo speravamo, ma così non è", commentano ora amareggiati da ComiCorlo dopo aver saputo che proprio in questi giorni la Ren Solar One s.r.l. ha deciso di giocarsi l’ultima carta a disposizione, il ricorso al Consiglio di Stato.

Claudio Bolognesi