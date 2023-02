Parrucchieri volontari in campo Messa in piega per sostenere lo Ior

Anche a Imola, domenica 12 febbraio, un gruppo di parrucchieri volontari presterà gratuitamente la propria professionalità per sostenere il progetto dello Ior (Istituto oncologico romagnolo) dal titolo ‘La mia mamma è bellissima’. Verrà proposto un servizio di piega al contributo minimo di 20 euro che andranno a contribuire interamente alla lotta contro il cancro al femminile. L’appuntamento è al Ciofs Fp di via Pirandello, dalle 10 alle 18. Per maggiori informazioni: 0546 661505. La raccolta fondi dello Ior, alla quarta edizione, sostiene le donne costrette ad affrontare l’effetto collaterale più temuto della chemioterapia, ovvero la calvizie. Lo Ior propone da più di dieci anni il ‘Progetto Margherita’. Molto più di un semplice servizio di donazione di parrucche oncologiche, il progetto è un incontro in cui la donna con diagnosi di tumore viene accolta da una volontaria e da una parrucchiera che la accompagna nella scelta della miglior acconciatura per taglio e colore.

L’ultima edizione de ‘La mia mamma è bellissima’, datata 2020, ha portato a raccogliere più di 51mila euro. E adesso, dopo la pandemia, si riparte. Si può donare direttamente online sulla piattaforma dello Ior www.insiemeachicura.it per circa un mese: l’apertura della raccolta fondi è partita nei giorni scorsi in avvicinamento della Giornata mondiale della lotta contro il cancro, prevista per oggi, e terminerà mercoledì 8 marzo, Festa della donna.

La donazione online non sarà l’unica modalità per contribuire: saranno circa 150 i saloni di parrucchieri sparsi in tutta la Romagna che esporranno all’interno del proprio esercizio commerciale i salvadanai a sostegno de ‘La mia mamma è bellissima’, rendendosi di fatto promotori e testimonial.