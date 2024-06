Parte il ‘Laboratorio aperto’ del Circondario Al via il 'Laboratorio aperto' del Nuovo Circondario imolese, finanziato con fondi europei e focalizzato su sostenibilità, valutazione Esg e economia circolare. Un progetto di divulgazione e conoscenza su intelligenza artificiale, innovazione e sostenibilità ambientale, promosso in collaborazione con Boom knoledge hub. Un'opportunità per lo sviluppo economico del territorio, favorendo la creazione di reti di innovazione e sinergie tra imprese e istituzioni.