Parte il progetto ‘Bike to work’ Bonus per chi va al lavoro in sella Alla Sacmi aderiscono già in 140

Sono oltre 140 i lavoratori Sacmi che hanno già aderito al progetto ‘Bike to work’, l’iniziativa del Comune realizzata con i fondi regionali. Attivo dal 1° marzo, il servizio ha riscosso immediato interesse tra il personale della cooperativa di via Selice, con appunto decine e decine di dipendenti che hanno scaricato, già nelle prime ore, l’app Wecity e compilato l’iscrizione. Duplice il valore dell’iniziativa: promuovere nella cittadinanza uno stile di vita sano e sostenibile, risparmiare tonnellate di CO2 ogni anno lasciando l’auto in garage. A incentivare l’adesione, in base all’accordo di ‘mobility management’ sottoscritto tra l’azienda imolese e il Comune, la possibilità di ricevere fino a 50 euro al mese direttamente sul proprio conto corrente, calcolati in base al chilometraggio del tragitto casa-lavoro (20 centesimi a chilometro). "In prima linea per l’ambiente, Sacmi quantificherà nel proprio Bilancio di sostenibilità le tonnellate di Co2 risparmiate grazie a questa iniziativa e all’adesione, che già si prevede massiccia, del proprio personale dipendente – spiegano dall’azienda –. Con la pronta adesione al progetto ‘Bike to work’, Sacmi rinnova la propria mission di azienda del territorio, con l’obiettivo di farsi capofila delle iniziative mirate a diffondere le buone pratiche di sostenibilità sul territorio". Oltre a Sacmi, all’iniziativa hanno già aderito Eurovo, Hera, Coop Alleanza, Ceramica, Cefla, Imola Sud, Irce, Packaging imolese, Teapak, Tazzari, Cantine Poletti e Banca di Imola. E poi ci sono anche Università di Bologna, Ausl e Montecatone. Il progetto comunicativo è stato affidato invece a Extragiro, società specializzata nella mobilità sostenibile. E si compone di un logo, per dare un’identità riconoscibile al progetto, un sito internet che si rivolge rispettivamente ai cittadini e alle imprese con sezioni e informazioni dedicate (qui ci si candida singolarmente al contributo attraverso un bando ad hoc aperto fino al 31 dicembre) e una campagna di comunicazione con manifesti e locandine. Il sito, oltre a descrivere il progetto, presenta sezioni tematiche utili a conoscere la rete ciclabile attuale e futura.