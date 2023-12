Parte il servizio del ‘Winter Camp’

In una collaborazione che mira a soddisfare le esigenze educative delle famiglie, l’associazione Primola e Auser annunciano l’espansione dei servizi offerti nel loro doposcuola dedicato a bambini e ragazzi dai quattro ai 14 anni. Questo programma, esteso fino alle 19, offre non solo supporto per i compiti ma anche un percorso di avviamento allo sport e un pratico servizio navetta, fornendo un pacchetto completo per le famiglie.

Per rispondere alla crescente domanda durante il periodo natalizio, l’associazione Primola presenta il Winter Camp. Attivo nei giorni 27, 28, 29 dicembre e 2, 3, 4, 5 gennaio, il Winter Camp propone un ricco assortimento di attività, laboratori ludico-creativi, supporto per i compiti e opportunità di apprendimento fuori sede, offrendo un’esperienza formativa completa e divertente.

Gli orari del Winter Camp, dalle 7.30 alle 17.30, sono pensati per garantire massima flessibilità ai genitori nel gestire le loro giornate. Pasti inclusi e un servizio navetta pratico sono parte integrante del pacchetto, garantendo comodità e sicurezza alle famiglie durante le festività.

Posti limitati. Le famiglie interessate possono contattare il team dell’associazione Primola per informazioni sul programma e prenotazioni. Le richieste possono essere inviate a doposcuola@primola.it o chiamando numero 0542 27130.

"Primola e Auser condividono l’obiettivo comune di offrire un ambiente educativo, sicuro e stimolante – commentano le due associazioni – contribuendo in modo significativo allo sviluppo globale dei giovani partecipanti".