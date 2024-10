Parte la corsa di Castellari "Valorizziamo il ruolo del nostro territorio"

Parte la campagna elettorale del Pd in vista delle elezioni regionali del 17-18 novembre. Per il posto nell’assemblea legislativa della regione, i Dem puntano, come ormai noto, sul vice sindaco Fabrizio Castellari, che ieri ha incontrato i suoi sostenitori per un aperitivo.

"Vogliamo portare in Regione tutta la ricchezza e le peculiarità che ci contraddistinguono – le parole del candidato Castellari –, valorizzando quel ruolo fondamentale di cerniera tra Bologna e la Romagna che da sempre è affidato a Imola e ai comuni del circondario, in un dialogo costruttivo con le istituzioni a tutti i livelli che continueremo a portare avanti".

L’obiettivo di Castellari è raccogliere il testimone da Francesca Marchetti, che dopo due mandati in Regione a rappresentare il territorio imolese (il primo assieme a Roberto Poli, il secondo in solitaria) è diventata sindaca di Castel San Pietro.

"Viviamo un territorio articolato su dieci comuni che sono un’unica comunità – è ancora il pensiero di Castellari –. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia, delle nostre radici di libertà e democrazia, di quell’operosità diffusa che si tramanda e rinnova da generazioni, da tantissime associazioni impegnate in ogni ambito, e della generosità di migliaia di volontari".

E ancora: "è un territorio con un tessuto economico e sociale forte ed evoluto, dove impresa e lavoro sono due facce della stessa medaglia, un territorio che da sempre ha nella solidarietà e nell’attenzione ai più deboli un suo tratto distintivo". Sono al momento tre (ma si parla di un quarto nome nella lista civica Pd) le candidature imolesi a sostegno della corsa di Michele de Pascale a governatore dell’Emilia-Romagna con la coalizione di centrosinistra: Filippo Samachini (Avs), Mara Mucci (Futura) e appunto Castellari. "Metto a disposizione il mio impegno e la mia esperienza fiducioso di poter rappresentare con umiltà e determinazione le istanze di questo territorio meraviglioso – continua l’alfiere del Pd –. Per amministrare una comunità bisogna volerle bene e questo è stato da sempre il mio approccio nel servizio alle istituzioni. I cittadini conoscono il mio percorso personale e politico. È con questo affetto verso tutta la nostra comunità territoriale che ora rinnovo il mio impegno", conclude Castellari.

In caso di elezione, il candidato Pd dovrà lasciare il posto in giunta. Se da un lato il ruolo di vice sindaca potrebbe andare a Elisa Spada, dall’altro si parla dell’ingresso di un’altra donna nella squadra del sindaco Marco Panieri. Potrebbe però esserci un mini-rimpasto, con il primo cittadino che potrebbe sostituire anche l’assessore all’Urbanistica, Michele Zanelli, pronto a salutare la compagnia visto l’iter di approvazione del Pug ormai in dirittura d’arrivo.