Parte la distribuzione della Carta smeraldo

Nemmeno il tempo di completare il percorso di dieci assemblee per rendicontare l’adeguamento dei servizi di raccolta dei rifiuti nella vallata del Santerno che è già tempo degli informatori ambientali.

Da oggi, 18 gennaio, infatti, il personale appositamente formato da Hera visiterà tutte le abitazioni e attività del territorio collinare per consegnare la nuova Carta Smeraldo, il bidoncino, i sacchetti per l’organico ed un opuscolo illustrativo dei nuovi servizi. Il contenitore per gli scarti verdi, invece, si potrà richiedere durante la visita e anche successivamente.

Gli informatori ambientali non possono accettare denaro e per dubbi, o conferma nominativo dell’incaricato, sarà attivo il numero del servizio clienti Hera (800.999.500). In caso di ritiro da parte di una persona non intestataria dell’utenza, saranno necessari una delega da parte dell’intestatario, copia del documento del delegante e un documento del delegato. Se non ci fosse nessuno in casa al momento del passaggio, verrà lasciato nella cassetta postale un tagliando con le indicazioni per il ritiro diretto nei Punti Smeraldo. Si tratta di appositi sportelli, aperti dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, secondo uno specifico calendario: il 10 e 17 febbraio al mercato di Fontanelice in via VIII Dicembre, l’11 nella sala civica di Sassoleone ed il 13 in quella di San Martino in Pedriolo. Ma anche il 16 al teatro di Casalfiumanese, il 18 e il 25 in piazza Unità d’Italia a Borgo Tossignano ed il 20 in sala Magnus di Palazzo Alidosi a Castel del Rio.

Poi, a partire dal 4 marzo, coloro che non hanno potuto ritirare il materiale lo potranno fare recandosi agli Ecosportelli Hera di Fontanelice (Piazza del tricolore 2 - aperto il 2° e il 4° sabato di ogni mese dalle 9 alle 12) e di Casalfiumanese (via Primo Maggio, 20 – aperto il 1°, 3°, 5° sabato di ogni mese dalle 9 alle 12). Si ricorda che i nuovi contenitori saranno collocati a partire dal 20 febbraio e per le prime settimane rimarranno comunque aperti anche senza ausilio di tessere nominative.

"L’obiettivo delle modifiche – sottolinea Hera – è migliorare quantità e qualità della differenziata. Tra le novità principali, il nuovo cassonetto dell’indifferenziato che avrà un cassetto con azionamento a pedale per il conferimento dei rifiuti e l’introduzione della raccolta dell’organico con cassonetti stradali dedicati nei quattro centri urbani e nelle principali frazioni di Borgo Tossignano e Casalfiumanese".