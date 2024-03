Parte un corso di primo intervento

La Pubblica assistenza Paolina ‘Città di Imola’ organizza un corso di primo Intervento sanitario rivolto a tutti i cittadini che vogliono apprendere le nozioni di base del primo soccorso. La presentazione del corso si svolgerà lunedì 18 marzo alle 20.30 in via San Pier Grisologo, 42 – Imola. Al termine del corso, gli interessati potranno seguire un ulteriore percorso di formazione e affiancamento per acquisire le qualifiche di soccorritore e autista-soccorritore, anche in vista di eventuali future collaborazioni con l’associazione di volontariato. Per informazioni e preiscrizioni 0542 31583 il lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-13.30 oppure mail ad amministrazione@pa-paolina.it.