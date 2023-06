Partecipazione al lavoro L’iniziativa Cisl

Al via in tutte le sedi della Cisl nel circondario la raccolta firme per la ‘Partecipazione al lavoro’, proposta di legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese. Possono aderire tutti i cittadini, firmando nelle sedi sindacali e nei punti di raccolta allestiti sul territorio.

Domani dalle 9.30 alle 12, davanti alla sede cittadina del sindacato, al civico 5 di via Volta, sarà allestito un gazebo per illustrare il contenuto della proposta e raccogliere le firme. Parteciperà anche il segretario generale Cisl area metropolitana, Enrico Bassani (foto): "A 75 anni dalla nascita della Costituzione – dice – è giunto il momento di dare piena attuazione all’articolo 46, quello che disciplina il diritto dei lavoratori a contare di più".