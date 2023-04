Partita la lotta alla zanzara tigre

A Casalfiumanese è iniziata la nuova campagna per combattere la zanzara tigre. E la distribuzione gratuita del prodotto larvicida toccherà tutto il territorio. Dal capoluogo, in agenda fino al 14 giugno presso il municipio negli orari di apertura degli uffici, alla Valsellustra che il 22 aprile vedrà come fulcro della consegna la saletta della chiesa dalle 8.30 alle 9. Stessa giornata per le sale civiche di San Martino in Pedriolo, dalle 9.15 alle 9.45, e Sassoleone dalle 10.15 alle 10.45. Infine, Carseggio nel parcheggio adiacente al ristorante ‘La Bicocca’ dalle 11 alle 11.15. Non sarà possibile delegare al ritiro i minorenni; previsto un flacone di prodotto destinato ad ogni unità immobiliare, con invito di controllare preventivamente eventuali giacenze del materiale distribuito lo scorso anno.