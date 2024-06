Partite le ‘Sere d’estate’. Cinema, musica, sapori e la storica Sagra

È partita con il vento in poppa l’edizione 2024 di Sere d’Estate a Castel Guelfo. La rassegna di eventi, diventata ormai un punto fermo in terra guelfese grazie alla sinergia tra Pro Loco e municipio, è dedicata all’intrattenimento di grandi e piccoli durante i mesi estivi. Un cartellone ricco che spazia dalla musica agli spettacoli teatrali passando per cinema all’aperto ed incontri letterari, in uno degli angoli più suggestivi del paese emiliano. Il 18 giugno, dalle 20 in piazza XX Settembre, ecco ‘Notte prima degli esami’. Un bel momento aggregativo durante il quale il sindaco Claudio Franceschi consegnerà ai freschi maggiorenni una copia della Costituzione Italiana e ai maturandi gli attestati di augurio dell’amministrazione. A seguire, musica e buffet per tutti. Due giorni dopo, a Palazzo Malvezzi Hercolani, farà tappa il Festival Narrativo del Paesaggio tra letture legate alla tradizione popolare e racconti più recenti per scoprire il patrimonio storico e artistico della zona. Un percorso di visita guidata targato Comete e l’inconfondibile voce di Alfonso Cuccurullo per impreziosire i versi.

Il 28, 29 e 30 riflettori puntati sulla Sagra del Vino e della Ciambella numero 42. Programma ricchissimo: banchi per la degustazione della prelibata specialità, preparata con una ricetta ultracentenaria, e i migliori vini delle cantine locali. E poi la musica dal vivo, la novità a fumetti di Guelfo Comics, le risate con il recital della nota Claudia Penoni, il cabaret in dialetto, le presentazioni di libri, la danza ed i motoraduni. Luglio si aprirà l’8 con una proiezione di Cinema in Tour nel giardino della biblioteca mentre l’11, a Palazzo Malvezzi, ecco la gemma d’autore griffata Emilia Romagna Festival con La Toscanini Next Quartetto in ‘The look of love’. Il 17 i burattini per i più piccoli con il format ‘Nella splendida cornice – Festival Strade’ curato da Officina Duende e Politheater mentre il 19 scoccherà l’ora di ‘Aspettando Zàuven Fest’. Ancora cinema (22), teatro per ragazzi con ‘s.VAMP.ita – Acrobatica aerea’ (24) e burattini della tradizione (31). Il 24 agosto solidarietà in copertina con lo show ‘A night to remember’ di Eleonora Paroli in piazza XX Settembre per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica dell’Istituto Ramazzini di Bologna. Trittico conclusivo a settembre con le mostre e le iniziative di FantastiKa, appendice guelfese della kermesse fantasy di scena a Dozza (6), i percorsi storici e naturalistici con guida certificata di Be in Wonderland (11) e il week end esplosivo di Zàuven Fest (20 e 21) nell’area sportiva del PalaMarchetti di viale 2 Giugno tra tornei, sport, giochi, musica, balli, esposizioni e stand gastronomico.

Mattia Grandi