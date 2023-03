Partiti i cantieri di Open Fiber: tra poco la Rete sarà super-veloce

A Dozza sono partiti i cantieri di Open Fiber nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’. Un progetto di digitalizzazione, finanziato in gran parte con fondi del Pnrr, che prevede interventi nelle zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbits. Nel comune verranno connessi oltre 870 civici attraverso un’infrastruttura Ftth, fibra fino a casa.

"Soddisfatti di questo potenziamento che faciliterà la quotidianità e le attività dei residenti – commenta il sindaco Luca Albertazzi –. Il nostro paese è tra le prime realtà locali a far parte dell’investimento per migliorare il livello dei servizi erogati alla cittadinanza. Il tutto senza alterare l’imposizione fiscale". Una volta terminati i lavori, i cittadini potranno verificare sul web (www.openfiber.it) la copertura del proprio civico per poi scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori disponibili per la navigazione a tutta velocità.