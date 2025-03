Partnership Terme-Unpli. Cure a prezzi speciali per tutti gli associati

Comitato Provinciale Unpli Bologna e Terme di Castel San Pietro si ‘gemellano’. E’ stata stipulata nei giorni scorsi una convenzione che vedrà le due realtà stringere una collaborazione che va oltre le cure termali per gli associati. Il passaggio formale dell’accordo è stato firmato da Claudio Forlani, vicepresidente Unpli Emilia-Romagna e presidente provinciale di Bologna, e Stefano Iseppi, amministratore delegato dello stabilimento termale. Quattro sono i punti salienti della convenzione. Il primo prevede un incontro annuale di presentazione delle Terme di Castel San Pietro ai responsabili e volontari delle Pro Loco con descrizione delle peculiarità delle Terme di salute rispetto alle Terme di benessere, mentre il secondo sancisce un’eventuale collaborazione congiunta che riguarda "percorsi culturali, turistici, di sport e in generale conoscenza del territorio prima e dopo le cure". Al punto tre, poi, si stabilisce il cuore della convenzione, che per gli associati Unpli prevede un ciclo di polverizzazioni che lo stabilimento aggiungerà a coloro che prenoteranno le cure (indipendentemente siano del respiro o osteoarticolari) con consegna della ricetta medica, che dovranno svolgersi a partire dal 2 aprile ed entro il 2 agosto. Dettaglio di cure e costi si troveranno sul sito delle Terme di Castel San Pietro. Il quarto punto della convenzione prevede invece che sempre gli associati Unpli che prenoteranno le cure con consegna della ricetta medica tra i 2 aprile e il 2 agosto, otterranno un buono per accedere alla Spa o alla piscina non termale dell’Anusca Palace Hotel che prevede il pagamento di un biglietto a fronte dell’entrata di due persone.

"Sono molto onorato e contento di questa nuova convenzione con Unpli – ha commentato l’amministratore delegato delle Terme castellane Stefano Iseppi –. Capita di rado la stipula di convenzioni, ma sono felice di questa firmata con Unpli perché entrambi trasmettiamo la cultura e la ricchezza del territorio, troppo spesso sottovalutato. Entrambi comunichiamo storia e bellezza di luoghi che sono aperti a tutti, e questa è un’opportunità per chi vuole approfondire la storia di questo territorio".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Claudio Forlani, vicepresidente regionale Unpli e presidente provinciale di Bologna. "Questo incontro è un primo passo per aumentare le conoscenze reciproche sia delle persone che frequentano le terme, sia delle Pro Loco legate alle terme della salute, che è una parte importante della nostra convenzione – ha sottolineato –. Sono molto felice di questa collaborazione e di questa proficua sinergia, che ci dà l’opportunità di portare avanti il programma del nostro mandato come comitato provinciale di Bologna e di approfondire il legame dei volontari delle Pro Loco della provincia con il proprio territorio".