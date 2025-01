Partoanalgesia, dati in aumento: "Cresce la fiducia delle mamme"

Dati in crescita per il percorso di Partoanalgesia dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, che in questo 2025 entra nel suo undicesimo anno di attività. Si tratta di un’opportunità, per le future mamme, di affrontare il parto con maggiore serenità grazie alla riduzione del dolore in corso di travaglio. Nel 2024, l’ospedale cittadino ha registrato 747 parti, di cui 179 con partoanalgesia, pari a circa il 24 per cento del totale. In pratica, quasi uno su quattro. Un dato, questo, che secondo l’Ausl dimostra "l’efficacia del percorso" e "la fiducia crescente delle mamme" per questa opzione.

"Il dolore è fisiologico durante il parto – ricorda la dottoressa Michela Poli, responsabile del percorso, medico anestesista e rianimatore, a capo del blocco operatorio dell’Azienda Usl di Imola –. Ed è strettamente legato all’emotività dell’evento, difficilmente comparabile ad altre esperienze dolorose e stressanti della vita. Ogni parto è un’esperienza unica ed irripetibile per la donna e come tale va accompagnato".

La moderna era della partoanalgesia farmacologica è iniziata nel 1847, quando il dottor James Young Simpson iniziò a somministrare etere, e poi cloroformio, durante il parto. Questa tecnica ha aiutato la Regina Vittoria a partorire il Principe Leopoldo nel 1853 e la Principessa Beatrice nel 1857. Il dottore era affiancato dall’anestesista John Snow, pioniere dell’anestesiologia moderna.

"Da dieci anni, ogni mese, nell’unità operativa di Ginecologia e Ostetricia diretta dal dottor Stefano Tamburro, organizziamo incontri formativi online aperti a tutte le donne insieme ad una anestesista, una ginecologa e una ostetrica – continua la dottoressa Poli –. Durante questi incontri illustriamo i nostri percorsi di analgesia e le tecniche di controllo del dolore, sia non farmacologiche che farmacologiche".

Secondo quanto riferito dalla responsabile del blocco operatorio dell’Azienda Usl di Imola, la formazione del personale è un altro elemento chiave del successo di questo percorso. "Abbiamo un programma di formazione continua per anestesisti, ostetriche, pediatri e ginecologi – sottolinea sempre la dottoressa Poli –, garantendo in questo modo un aggiornamento continuo di tutto il team multidisciplinare, sulle migliori pratiche e le tecniche più all’avanguardia, per assicurare alle mamme un’assistenza di alta qualità, sicura e personalizzata".

Il calendario degli incontri e ulteriori approfondimenti sull’argomento si possono consultare alla pagina dedicata all’interno del sito Internet dell’Azienda Usl di Imola.