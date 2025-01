Partono i saldi invernali . Ottimismo fra i commercianti: "L’interesse è sempre alto"

Tutto pronto anche nei negozi di Imola per la partenza dei saldi invernali. Da oggi, e fino al 4 marzo, protagoniste le vendite a prezzi ribassati dopo la maratona degli acquisti delle feste che ha dato una boccata di ossigeno alla coda di 2024. "Una tradizione commerciale capace di coinvolgere, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, l’interesse di 16 milioni di famiglie italiane con un acquisto medio stimato di 307 euro a famiglia e 138 a persona – spiega Andrea Martelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Imola -. I consumatori alla ricerca dell’affare potranno godersi la città e fare shopping nei negozi di prossimità dove riceveranno consigli personalizzati accompagnati da un sorriso. Comprare sotto casa è un gesto semplicissimo ma di grande valore che contribuisce a sostenere il commercio locale e a rafforzare lo spirito di comunità". E ancora: "I negozi forniti di merce di qualità a prezzi molto convenienti fervono di vita e socialità e garantiscono da sempre un servizio basato sulla fiducia e sulla relazione con il cliente – aggiunge -. Presidi che alimentano i nostri centri urbani e l’economia cittadina". Anche quest’anno torna l’iniziativa di Confcommercio Imola ‘Saldi tranquilli’, strumento che informa la clientela sulle norme che regolano il corretto svolgimento della finestra di vendita. Gli operatori commerciali del territorio potranno rivolgersi ad uno specifico sportello dell’associazione per chiarimenti sulle norme (0542 619611 - saldi@ascomimola.it). Regole base chiare per quanto riguarda cambi, prova dei capi, pagamenti, indicazione dei prezzi (prezzo pieno, sconto e importo finale, ndr) e riparazioni.

Per Sabina Quarantini, presidente di Confesercenti Imola: "Positivo il bilancio degli acquisti di Natale nelle nostre attività di prossimità, soprattutta ridosso della Vigilia – sottolinea -. Numeri importanti anche per bar e ristoranti. Bene l’idea della data unificata di avvio dei saldi in quasi tutta Italia ma la si dovrebbe posticipare alla fine dell’inverno dato che il grande freddo tarda sempre più". E ancora: "L’interesse dei consumatori è sempre alto e c’è ancora una bella gamma di capi di stagione disponibili – analizza -. Un appuntamento conveniente ed utile, molto più dei Black Friday, per i negozi della città nei quali è possibile provare con comodità la merce, ricevere un consiglio, guardare con sicurezza i prodotti e constatare la correttezza dei prezzi".

Mattia Grandi