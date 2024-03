Pasqua, sold out nei ristoranti: "Posti esauriti in tempi record"

Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Ma, a quanto pare, di certo in uno dei ristoranti di Imola o del suo circondario. Locali letteralmente presi d’assalto a giudicare dall’andamento delle prenotazioni per il pranzo della domenica di festa. A cominciare dallo stellato San Domenico: "Già sold out i nostri cinquanta posti – svela lo chef Massimiliano Mascia –. Tante famiglie e qualche coppia con nuovi clienti in arrivo da fuori città". Un viaggio nel tempio della gastronomia imolese per gustare il menù che strizza l’occhio alla tradizione. Entrate al sapore di mare, tra razza arrostita e cappasanta alla plancia con riduzione di ostriche e Martini Dry, vongole veraci alle erbe, prima dell’uovo Mollet in crosta di pane bianco. A seguire, ravioli di astice e burrata con crema di crostacei alla paprika da abbinare al risotto mantecato all’olio extra vergine, crema di piselli al basilico e spugnole allo scalogno. Willeroy e cosciotto di agnello arrostito poi piccola pasticceria e dessert. Gettonatissime anche le colombe artigianali del ‘Sando’ nella versione tradizionale o cioccolato, mirtillo e caramello. Pochissimi i posti ancora liberi all’Osteria del Piolo di via Appia: "Prevalenza di famiglie con diverse prenotazioni di clienti abituali pronti a gustare i piatti della tradizione pasquale – spiega il titolare Graziano Poli –. Dopo lo strudel salato con carciofi ecco i tortellini con crema di piselli freschi. Il secondo? Uno a scelta tra composizione di agnello al forno disossato e costolette impanate e fritte con patate al forno oppure tagliata di scottona e verdure alla griglia. Coccola finale con il nido di colomba con crema chantilly". Attiva anche l’opzione del menù alla carta per fare rotta poi sul giorno di Pasquetta: "Più tranquilla come richieste telefoniche ma dipenderà molto dalle condizioni meteo - chiosa Poli –. In caso di bel tempo tanti valuteranno la gita in riviera".

Pienone anche all’altezza dell’Osteria del Teatro di via Fratelli Bartolini: "Posti terminati a tempo di record, anche prima dello scorso anno – anticipa Danilo Martelli –. Tavolate minimo di 5-6 persone per nuclei familiari che vanno dai nonni fino ai nipoti". Una garanzia il menù del ristorante a due passi dall’Ebe Stignani: "Tortino d’anatra al marsala con funghi porcini al timo come antipasto poi i tortellini in brodo di cappone e i girasoli ripieni alla salsiccia e funghi – aggiunge –. Cosciotto d’agnello ai carciofi e stracotto al Sangiovese su crema di patate prima del dolce epilogo con mousse al cioccolato fondente con cuore di gelatina all’arancia". Scia da tutto esaurito che varca i confini cittadini. E’ il caso dell’Osteria di Dozza, nel cuore del borgo dei muri dipinti: "Come un anno fa abbiamo optato per la conferma del nostro menù alla carta perché i clienti preferiscono scegliere liberamente tra i piatti della tradizione emiliano-romagnola – sottolinea Andrea Zanotti –. Meno vincoli per chi è seduto al tavolo come rimarcano le tendenze che vedono in calo le quotazioni delle grandi abbuffate. La nostra cucina sarà sempre aperta, anche nel pomeriggio. Polenta e squacquerone, taglieri di salumi, formaggi e dolci per ammaliare i turisti a passeggio per le vie del paese".

Mattia Grandi