Pasquetta alla Sagra della Piè Fritta "Vi aspettano 12 quintali di pasta"

Il Lunedì dell’Angelo nella vallata del Santerno sarà, ancora una volta, sotto il segno della tradizione. Fontanelice in festa per la 67ª edizione della Sagra della Piè Fritta che il 10 aprile calamiterà il grande pubblico in direzione della collina. Una valida alternativa per sfuggire alle code in autostrada in concomitanza delle prime capatine verso il mare. L’evento punterà forte sulla sua rodata programmazione dopo settimane di lavoro sotto traccia da parte del comitato organizzatore guidato dal presidente Mario Giovannini.

"Battenti aperti fin dalle 9 del mattino nello stand di piazza Roma adibito alla distribuzione della gustosa piadina fritta – racconta –. Quantitativi? Ci orienteremo sui 12 quintali di pasta dello scorso anno quando le cose andarono davvero per il verso giusto. Firmerei già adesso per una giornata fotocopia. Come al solito sarà la clemenza del meteo a fare la differenza". Mezz’ora più tardi anche il via alla finestra culturale della manifestazione, con le porte spalancate all’archivio Mengoni per la mostra fotografica di Pietro Fabbri. Ma pure per godere di quella vista privilegiata, con scorcio panoramico sul paese, dall’alto della Torre Civica.

"La parte pomeridiana del cartellone comincerà alle 13.30 con le gettonatissime note in musica itineranti de ‘I Musicanti di San Crispino’. Una scelta artistica in grado di mettere tutti d’accordo – continua Giovannini –. Poi, alle 14, riflettori puntati sugli spalti del campo sportivo per assistere alla leggendaria corsa dei somari che partirà un’ora dopo. In lizza per il successo finale ci saranno i vari rioni fontanesi: Cirenaica, Parioli, Fornione, Casetto San Pietro, Prato-Gesso, Santa Margherita, Posseggio, Campomoro, Maddalena e San Giovanni".

Con una novità: "Abbiamo aggiunto qualche premio in più da sorteggiare tra i possessori dei biglietti d’accesso allo stadio – anticipa –. Un incentivo per assistere a quella suggestiva competizione goliardica che anima il campanilismo dell’abitato. In queste settimane abbiamo fatto diversi incontri con i rappresentati dei rioni per tarare al meglio le logistiche della sfida". Insomma, tutto procede a gonfie vele. "Non esistono segreti o ricette magiche per la buona riuscita della sagra – conclude Giovannini –. Si tratta di un evento che, dal lontano 1957, si è costruito la propria credibilità con passione ed impegno. Confermata la collaborazione con lo staff di Fiume diVino per la parte enogastronomica".

Mattia Grandi