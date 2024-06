Passeggiata benefica, raccolti 2.900 euro

La ‘Camminata sotto le stelle’ di Dozza si è confermata un successo. Già, perché un paio di sere fa ben 550 persone, in barba al tempo ballerino degli ultimi giorni, si sono date appuntamento in Piazza Zotti per l’ottava edizione della passeggiata estiva benefica organizzata dal gruppo di donne ‘Rina e le sue amiche’. Così sono stati raccolti altri 2.900 euro di offerte libere, che si sono aggiunti ai 3.550 incassati dalle donazioni della Stradozza del marzo scorso e ai 2.700 dell’edizione 2023 già consegnati all’Ausl di Imola, per centrare l’ambizioso obiettivo dei 140mila euro necessari per la sostituzione del mammografo dedicato allo screening del tumore al seno della Casa della Salute di Castel San Pietro e Dozza. Un serpentone colorato di persone, donne e uomini con una bella rappresentanza di giovanissimi e anziani, che si è snodato lungo l’itinerario di via XX Settembre per poi attraversare le vie Circonvallazione, Felicione e Vigne Nuove. Leggero tratto in salita in direzione di Monte del Re per raggiungere l’affascinante cavedagna degli ulivi e chiudere il giro ad anello puntando verso la Rocca. Festa finale in piazza, all’ombra del municipio del borgo dai muri dipinti, con tanto di spuntino a base di crostata, ciambella, pizza e crescentine, buon vino, musica e un cielo stellato a fare da cornice scenica al solito capolavoro di generosità.

m. g.