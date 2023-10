Passeggiata storica alla scoperta degli Alidosi

‘Be in Wonderland’, format circondariale per conoscere il territorio, è pronto per il bis a Castel del Rio. Dopo il successo, in termini di partecipanti e gradimento dell’appuntamento di domenica scorsa, il 22 ottobre dalle ore 11 alle 12.30 si replicherà. Spazio ad un’altra passeggiata storica alla scoperta del mondo degli Alidosi, potente e nobile casato capace di segnare il corso della storia nell’alta vallata del Santerno. Un’attività gratuita, ma con prenotazione obbligatoria entro le ore 14 del giorno precedente l’evento (Iat Imola 0542 602207 – iat@comune.imola.bo.it) per soli 15 posti disponibili, per approfondire le nozioni storiche relative ad alcuni dei più importanti monumenti del paese. Da Palazzo Alidosi a piazza Repubblica poi un completo tour dell’abitato che toccherà anche il santuario della Beata Vergine del Sudore, il celebre Ponte Alidosi, Vicolo Fontana e l’affascinante Cortiletto delle Fontane. Possibilità di aperitivo finale presso ‘La Cantinaccia’. Ritrovo 15 minuti prima del via, all’altezza dell’ingresso di Palazzo Alidosi sulla Montanara.