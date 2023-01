Passerella sui box, il Con.Ami cerca lo sprint

Il Con.Ami prova ad accelerare la costruzione della nuova passerella pedonale sopra i box dell’Autodromo. Appaltati i lavori di costruzione della struttura che costerà oltre 2,5 milioni, nonché le successive operazioni di collaudo di un’opera la cui realizzazione sarà affidata al Consorzio stabile Acreide (Zola Predosa), che come esecutrice ha designato la consorziata Sirimed di Catania. Superata l’offerta della ditta imolese Zini Elio.

Si tratta, come ormai noto, di un lungo asse di cemento, simile a quello presente in zona fino al 2006, destinato a far muovere il pubblico sulla terrazza in maniera più agile. E cioè transitando dalla zona della sala stampa a quella della direzione di gara senza passare dal paddock. Un intervento, richiesto dalla Formula 1 sempre a caccia di nuovi spazi da adibire ad aree per l’accoglienza degli ospiti vip, il cui costo al netto di ribassi di gara era stimato solo lo scorso novembre in due milioni di euro. Evidentemente, però, i rincari delle materie prime hanno fatto lievitare i preventivi anche in questo caso. Rispetto a due mesi fa, restano invece invariati i tempi di realizzazione: l’obiettivo, sempre piuttosto ambizioso, rimane sempre quello di completare tutto entro il Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio. Il progetto, che prevede anche la costruzione di nuovi blocchi per i servizi igienici e i collegamenti verticali, è stato messo a punto dall’imolese Arklab. Si tratta dello stesso studio che ha ideato il museo Checco Costa, l’hub commerciale all’ingresso dell’Autodromo e il nuovo centro medico del circuito. La realizzazione della passerella pedonale non è l’unico intervento nell’agenda del Con.Ami.

Il piano triennale dell’attività 2022-24 del Consorzio prevede infatti, oltre 450mila euro per ‘Investimenti di mitigazione acustica’, altri 3,7 milioni (compresi però i fondi per la passerella) destinati all’Autodromo. In passato, si è parlato della costruzione di una nuova barriera anti-rumore in via Malsicura analoga a quella realizzata nel 2021 in via dei Colli, nonché della costruzione di nuove tribune "sostenibili e accessibili" (c’è un primo studio di fattibilità, ma servono tre milioni di euro) e del rifacimento della torre all’ingresso del circuito (spesa stimata in questo caso di 2,5 milioni). Prima di tutto, bisogna però pensare alla riqualificazione della tribuna ecologica della Tosa Si procederà a stralci, recuperando in tempo per il Gp circa 3mila dei 10mila posti complessivi, spalmando in questo modo anche il maxi-investimento stimato in 4 milioni.