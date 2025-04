Passione Wec, già venduti 21mila ticket

Sono oltre 21mila i biglietti già venduti per la tappa imolese del Wec (18-20 aprile). Un numero che lascia ben sperare gli organizzatori, in quanto nel totale dei tagliandi già staccati in questa prima fase di prevendita sono compresi anche numerosi abbonamenti all’intero weekend. L’obiettivo di raggiungere le 73mila presenze nei tre giorni del 2024 appare dunque raggiungibile considerando che, nel caso appunto degli abbonamenti, ogni singolo ingresso viene ripetuto (come da prassi in queste circostanze) per tre volte ai fini del conteggio complessivo.

Come già accaduto per il 2024, anche quest’anno i biglietti danno accesso a tutte le tribune fisse e i posti non sono numerati. I prezzi, in questa fase di prevendita attiva fino al 13 aprile, vanno dai 29 euro del venerdì ai 52 euro della domenica. Ci sono poi le riduzioni bambini, ragazzi e over 65, nonché i supplementi paddock e pit-walk. Disponibili anche abbonamenti e pacchetti hospitality, con i prezzi che in quest’ultimo caso possono lievitare fino a 839 euro per un fine settimana a cinque stelle.

Le novità di questa edizione del Wec sono ‘Dinner in the sky’, ristorante sospeso su una gru alta 50 metri che verrà riproposto anche per la F1, e il concerto (venerdì 18 in serata) del rapper Guè. Confermati la ruota panoramica (altro elemento in comune con il Gp di maggio) e i simulatori, assieme alle tante iniziative collaterali in un centro storico addobbato a festa per l’occasione.

Si parte giovedì 17 aprile con l’evento pomeridiano di presentazione dei piloti in piazza Matteotti, con consegna di un riconoscimento a Valentino Rossi da parte del Comune. Venerdì 18 la festa si sposta all’interno del circuito, dove in serata salirà sul palco l’ex dei Club Dogo. Sabato 19 i campioni del Mondiale Endurance saranno protagonisti della Fan zone. Domenica 20 (Pasqua) ecco il ritorno della ‘6 Ore di Imola’ che vedrà impegnati tra gli altri Robert Kubica, Nick De Vries, Sebastien Buemi, Paul Di Resta, Kamui Kobayashi, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandorne e il nuovo arrivo Kevin Magnussen, nell’ultima stagione pilota ufficiale della Haas in Formula 1.