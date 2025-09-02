Pasticceria San Carlo, riapertura con lo sprint

L’emozione del primo giorno alla guida del bar pasticceria San Carlo di Poggio Piccolo. Quella di ieri non è stata una mattinata qualunque per l’imprenditore 75enne Alvaro Barillari che, terminato l’accordo con la società Cosmo che ha gestito fino allo scorso 30 luglio l’attività a due passi dall’Outlet di Castel Guelfo, da proprietario dei muri è diventato pure gestore del noto esercizio. Saracinesche di nuovo alzate, dopo qualche settimana di chiusura forzata per sistemare gli ambienti e mettere completamente a nuovo l’area dedicata alla pasticceria, e ben 12 assunzioni per sancire il nuovo corso di uno dei templi emiliani del gusto. Apertura 7 giorni su 7, dalle 6.30 alle 14, e tante aspettative: "Colazioni e pause pranzo veloci continueranno ad essere il cavallo di battaglia del nostro servizio – racconta Barillari, da sempre al timone della Fiorauto srl specializzata nel comparto dell’automotive e ora subentrata nella gestione del bar pasticceria San Carlo –. Prodotti e materie prime di qualità assoluta per una proposta medio-alta dedicata alla clientela. A 75 anni suonati credevo di godermi la meritata pensione, invece, mi rimetto in gioco un’altra volta". E i tanti clienti che hanno fatto tappa già ieri nel locale non possono che incoraggiare l’imprenditore: "Ma non montiamoci la testa – conclude –. C’è ancora da ’pedalare’: avanti a testa bassa".