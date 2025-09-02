Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio, morte madre e figliaTemporali in arrivoMuseo Laura PausiniVacanze settembreChiuso caseificioPiante giganti
Acquista il giornale
CronacaPasticceria San Carlo, riapertura con lo sprint
2 set 2025
REDAZIONE IMOLA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. Pasticceria San Carlo, riapertura con lo sprint

Pasticceria San Carlo, riapertura con lo sprint

L’emozione del primo giorno alla guida del bar pasticceria San Carlo di Poggio Piccolo. Quella di ieri non è stata...

L’emozione del primo giorno alla guida del bar pasticceria San Carlo di Poggio Piccolo. Quella di ieri non è stata...

L’emozione del primo giorno alla guida del bar pasticceria San Carlo di Poggio Piccolo. Quella di ieri non è stata...

Per approfondire:

L’emozione del primo giorno alla guida del bar pasticceria San Carlo di Poggio Piccolo. Quella di ieri non è stata una mattinata qualunque per l’imprenditore 75enne Alvaro Barillari che, terminato l’accordo con la società Cosmo che ha gestito fino allo scorso 30 luglio l’attività a due passi dall’Outlet di Castel Guelfo, da proprietario dei muri è diventato pure gestore del noto esercizio. Saracinesche di nuovo alzate, dopo qualche settimana di chiusura forzata per sistemare gli ambienti e mettere completamente a nuovo l’area dedicata alla pasticceria, e ben 12 assunzioni per sancire il nuovo corso di uno dei templi emiliani del gusto. Apertura 7 giorni su 7, dalle 6.30 alle 14, e tante aspettative: "Colazioni e pause pranzo veloci continueranno ad essere il cavallo di battaglia del nostro servizio – racconta Barillari, da sempre al timone della Fiorauto srl specializzata nel comparto dell’automotive e ora subentrata nella gestione del bar pasticceria San Carlo –. Prodotti e materie prime di qualità assoluta per una proposta medio-alta dedicata alla clientela. A 75 anni suonati credevo di godermi la meritata pensione, invece, mi rimetto in gioco un’altra volta". E i tanti clienti che hanno fatto tappa già ieri nel locale non possono che incoraggiare l’imprenditore: "Ma non montiamoci la testa – conclude –. C’è ancora da ’pedalare’: avanti a testa bassa".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CommercioAssunzioni