Pasticcio sosta, cresce la protesta Nuove app tra Imola e Castello, arrivano le scuse di Area Blu

di Enrico Agnessi

Non si placano le segnalazioni di disservizi, e le proteste degli automobilisti, per il cambio di app attraverso le quali pagare il parcheggio su strada tramite smartphone. Area Blu, gestore del servizio che oltre a Imola coinvolge anche Castel San Pietro, dopo giorni di silenzio seguiti alle contestazioni mosse via social e al telefono dai cittadini (in molti casi ignari della novità) è tornata sulla vicenda.

Lo ha fatto tramite un messaggio riportato su sito Internet e profili social. Una quindicina di righe per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, scusandosi per gli "eventuali disservizi" legati al cambio di app, ma non per l’aspetto centrale della questione: un’informazione divulgata (rigorosamente online) solo la sera prima dell’entrata in vigore del nuovo corso.

Del resto, è da tempo ormai che Area Blu ha problemi (anche) di comunicazione. Un esempio? In autunno è stato nominato il nuovo direttore generale, Emanuele Rocchi. In questi mesi la notizia è rimasta confinata agli addetti ai lavori, che hanno potuto leggere il nome della nuova guida della società in calce ai documenti, senza tuttavia che da via Mentana siano mai partite due righe di semplice informazione di servizio, in un’ottica di trasparenza.

Tornando al pasticcio dei parcheggi, la comunicazione continua invece a viaggiare online. "Area Blu comunica che alla scadenza dei contratti con gli operatori che gestiscono il pagamento della sosta su strada tramite app ha svolto una nuova gara di appalto con l’obiettivo di ampliare l’offerta agli utenti identificando quattro operatori – riferiscono dalla società –. Tuttavia, all’esito della gara solo due operatori hanno presentato offerta idonea, pertanto il servizio è stato aggiudicato a Mooney go (ex My cicero) e Dropticket, che potranno essere utilizzate per il pagamento della sosta nei comuni di Imola e Castel San Pietro Terme".

In particolare, "l’app Mooney go può essere utilizzata in continuità dai clienti che già avevano scaricato My Cicero", sottolineano da Area Blu, mentre Dropticket "è in fase di installazione e sarà attiva nei prossimi giorni". Per i tanti automobilisti che utilizzavano invece la celebre Easypark, "è prevista la possibilità utilizzare il credito residuo e continuare ad usufruire del servizio nelle città in cui è disponibile (tra cui Bologna, Casalecchio di Reno, Comacchio, Rimini, Riccione, Lugo, Ferrara, Vignola, Modena) oppure – è sempre il messaggio di Area Blu – di richiedere assistenza per la gestione del credito caricato, contattando il servizio clienti Easypark (mail [email protected] telefono +39 08 992 60 111). Ci scusiamo per eventuali disservizi causati da questa modifica".

Il messaggio sopra riportato, pubblicato online nel tardo pomeriggio di lunedì, è stato rilanciato ieri anche dall’ufficio stampa del Comune di Castel San Pietro (per quanto tagliato nella parte relativa alle scuse), a dimostrazione di un problema particolarmente sentito anche lungo le sponde del Sillaro.