Patenti false, doppia denuncia

I carabinieri della Tenenza di Medicina hanno denunciato due stranieri, residenti in provincia di Bologna alla guida con documenti falsi. Un 26enne turco è stato accusato di atto falso durante un servizio di controllo della circolazione stradale che i carabinieri stavano effettuando a Medicina in via Olmo. Alla vista dei militari, il giovane automobilista ha fermato il veicolo mostrando la patente di guida che gli era stata rilasciata nel suo Paese. Osservando il documento, però, i militari si sono accorti che le lettere utilizzate per stampare la tessera non corrispondevano al carattere utilizzato nelle normali patenti di quello Stato.Analoga situazione per una donna 33enne cilena che ha cercato anche di fuggire all’alt dei militari.