Patenti ‘speciali’ Montecatone si allea con l’Autodromo in favore dei disabili

di Enrico Agnessi

Sostenere, attraverso un progetto strutturato e dal respiro nazionale, le persone con disabilità nel loro percorso verso l’acquisizione della patente speciale. Aumentare conoscenza e attenzione alla guida utilizzando il paddock 2 dell’Autodromo, da tempo teatro di iniziative analoghe. È questo il senso dell’accordo, presentato ieri negli spazi del circuito, tra Montecatone e Aci.

Il punto di partenza è chiaro: il ritorno all’utilizzo dell’automobile, per il paziente mieloleso, è un forte incentivo per facilitarne il reinserimento nella vita sociale e lavorativa. D’altra parte però, l’avvicinamento a tale traguardo, raggiungibile solo dopo aver acquisito una patente speciale o averne convertita una pre-esistente e aver dotato il veicolo di comandi ausiliari necessari alla guida, può però essere particolarmente insidioso.

Da qui l’intesa presentata ieri in Autodromo, che mette al centro educazione stradale e assunzione di comportamenti di guida sicuri, corretti e responsabili. Si cerca insomma di creare un metodo da utilizzare su larga scala grazia alle autoscuole a marchio ‘Aci Ready2Go’.

"Il protocollo, che coinvolge anche il Comune e l’Autodromo, è un esempio di come coniugare le esperienze delle istituzioni – spiega il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani –. per prendere in carico chi ha bisogno di acquisire una patente speciale e rafforzare conoscenza, consapevolezza e attenzione per guidare nella massima sicurezza per sé e per gli altri".

La collaborazione tra Aci e Montecatone si basa sull’esperienza maturata nell’istituto di riablitazione con il ‘Progetto Patenti’, percorso che coinvolge i pazienti con un colloquio informativo su normativa, agevolazioni fiscali e scelta del veicolo adattato e sessioni di prova del mezzo.

"Riteniamo che il nostro potrà essere un contributo importante sia per lo standing unanimemente riconosciuto alla struttura sia per lo specifico know-how in materia", rimarca Mario Tubertini, direttore generale di Montecatone. "La nostra struttura – sottolinea invece Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola – è senza dubbio il luogo ideale per dare la possibilità in totale sicurezza di provare vetture con dispositivi ausiliari di guida a quelle persone che soffrono di lesioni midollari. Conseguire la patente speciale ritengo sia un aiuto fondamentale per potersi reinserire nella vita e questo progetto aiuterà sicuramente al raggiungimento di questo risultato".

L’accordo è entrato già ieri nella sua fase operativa attraverso due sessioni distinte: una a Montecatone e l’altra in Autodromo. In agenda, un corso per uniformare le conoscenze sulle caratteristiche della patologia, le innovazioni tecnologiche relative agli adattamenti per la guida e una tavola rotonda di confronto e arricchimento reciproco. Tra gli obiettivi dell’intesa, anche quello di redigere un protocollo d’intervento-tipo nazionale esportabile alla presa in carico di altre patologie.

"Nell’ambito di una sempre maggiore polifunzionalità dell’Autodromo, il Comune ha contribuito a promuovere questa sinergia fra due eccellenze territoriali di cui l’ente pubblico è anche titolare – conclude il sindaco Marco Panieri –. La collaborazione con Aci e Istituto di Montecatone, uno dei cardini del progetto ‘Imola Living Lab’, amplia le attività dell’Autodromo ad hub per sperimentare innovazioni in ambito di sostenibilità, sicurezza stradale e inclusione. Questo accordo mette le persone al centro e offre loro la possibilità di una maggiore autonomia".