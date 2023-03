Patrizia Accorsi morta a 50 anni nell’incidente in A22: chi è la vittima

Imola, 29 marzo 2023 – Tragico schianto ieri, poco dopo mezzogiorno, all’altezza dello svincolo autostradale di Trento sud, in direzione Verona. A perdere la vita è stata una donna di 50 anni, Patrizia Accorsi, di Imola. Nello scontro, che ha visto coinvolte due auto e un mezzo pesante, è rimasto ferito anche un uomo di 51 anni, residente nel Bolognese. Secondo una prima e parziale ricostruzione, la Passat guidata dal cinquantunenne avrebbe tamponato violentemente la Peugeot sulla quale viaggiava la vittima. Nell’impatto, l’auto della donna ha ruotato verso sinistra andando a incastrarsi sotto il posteriore del tir – un autoarticolato carico di mele che viaggiava verso sud dall’Alto Adige – proprio dalla parte del conducente. Lo scontro tra le due vetture è stato talmente violento che la Volkswagen guidata dal cinquantunenne è finita contro il guard rail centrale per fermare la propria corsa oltre il mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e all’altezza del casello di Trento sud sono arrivati i vigili del fuoco permanenti di Trento, il personale medico e sanitario del 118 con l’ambulanza, il medico rianimatore con l’automedica e gli agenti della sottosezione autostradale della polizia stradale di Trento. Per Patrizia Accorsi non c’è...