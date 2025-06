Pattinaggio Castellano. Ecco la grande festa

Grande festa domani per il Gruppo Sportivo Pattinaggio Castellano. A partire dalle 21 alla pista di pattinaggio di Casatorre andrà infatti in scena un appuntamento classico e imperdibile: il saggio di fine anno sportivo. Il movimento delle rotelle castellane anche nel 2025 ha proseguito la sua crescita sia numerica che tecnica presentandosi in campo provinciale, regionale e nazionale con atleti impegnati nelle specialità libero, solo dance, coppia danza e gruppo show. Durante il saggio, come da tradizione, si esibiranno tutti gli atleti, dai più piccoli dell’avviamento, passando per i pre-agonisti e concludendo con gli agonisti. In pista più di 80 tra ragazze e ragazzi accumunati dalla passione per le 8 ruote. "Il tema del saggio di quest’anno – sottolineano dalla Gs Pattinaggio -, ci porta un messaggio di pace e fratellanza perché lo sport, oltre che gare e competizioni, sia anche e soprattutto scuola di vita".