Patto Dozza-Calvisson nel nome della cultura

Un patto di amicizia tra Dozza e Calvisson. Verrà siglato nella mattinata di giovedì nel Salone Maggiore della Rocca, alla presenza del sindaco Luca Albertazzi e di una nutrita delegazione dell’Associazione Franco-Italiana di Calvisson e della Vaunage, il nuovo ponte relazionale tra il borgo dai muri dipinti e il paese francese.

L’obiettivo? Valorizzare le reciproche esperienze in ambito culturale, istituzionale ed associazionistico nel rispetto di dogmi come pace, libertà e uguaglianza.

Un contatto innescato proprio dall’associazione transalpina che, creata lo scorso anno da due soci fondatori appassionati dell’Italia, ha lo scopo di promuovere e diffondere la nostra cultura e lo sviluppo di relazioni umane in ambito europeo.

Con diverse modalità: dall’insegnamento della lingua italiana nelle scuole medie e superiori locali all’organizzazione di piccoli eventi a tema peninsulare. Una realtà che oggi conta una sessantina di aderenti di ogni età.

L’accordo sull’asse Dozza-Calvission costituisce, quindi, una tappa significativa nell’opera di divulgazione della cultura tricolore oltralpe.

Ma dov’è Calvisson? Calvisson è un paese con poco più di 5mila abitanti situato nel dipartimento del Gard nella regione dell’Occitania.

Ottocento chilometri di distanza da Dozza ma molti punti in comune: l’attenzione al settore della viticoltura, all’ambiente, all’arte, alla storia, la collocazione collinare e la presenza, poco distante, di un suggestivo castello feudale.

"Un patto di amicizia nato in modo piuttosto genuino che aggiunge un altro tassello relazionale di matrice internazionale alle già quotate credenziali di Dozza all’estero – commenta il sindaco Luca Albertazzi -. Ci riempie di orgoglio il fatto di essere stati scelti come modello di riferimento del sistema Italia su scala nazionale, in molteplici ambiti, dai nostri nuovi amici francesi".

E ancora: "Un’altra bella occasione per ampliare gli orizzonti e sviluppare quelle relazioni umane di condivisione e confronto così utili per parametrarsi oltre confine – conclude -. La modalità migliore per creare, in futuro, nuove esperienze di matrice culturale e turistica".