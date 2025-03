Patto Montecatone-Regione : "Diritto all’occupazione garantito per le persone con disabilità"

Reinserire le persone con disabilità nel mondo dell’occupazione. Questo, in estrema sintesi, l’obiettivo della convenzione firmata ieri a Montecatone tra l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna e l’istituto imolese. Un’intesa che suggella e formalizza un percorso in atto già da tempo. E che rappresenta un altro tassello importante nel progetto destinato a portare presto la struttura specializzata nella riabilitazione di persone colpite da lesioni midollari o cerebrali (oggi Società per azioni a controllo totalmente pubblico) all’agognato cambio di veste giuridica necessario per intercettare maggiori finanziamenti e garantire migliori condizioni lavorative ai propri dipendenti.

Del resto, avere un impiego stabile rappresenta uno dei fattori più importanti di inclusione sociale e realizzazione personale. Ma il percorso verso il rientro nel mondo dell’occupazione, per le persone con disabilità, è spesso pieno di ostacoli. Da qui il progetto che prevede, per l’Agenzia regionale per il lavoro, il compito di informare gli ospiti della struttura sulle opportunità offerte dal collocamento mirato e sul funzionamento dei servizi territoriali disponibili per le persone con disabilità.

Dal 2019 a Montecatone sono stati organizzati una quindicina di incontri dedicati all’orientamento al lavoro che hanno visto il coinvolgimento di 110 persone con disabilità. Nel dettaglio, dopo un primo colloquio informativo e di orientamento, le persone possono partecipare a percorsi mirati per l’inserimento professionale (corsi di formazione e tirocini), essere segnalate alle aziende che per legge sono tenute ad assumere una quota di lavoratori e lavoratrici con disabilità, candidarsi alle offerte di lavoro riservate agli iscritti e alle iscritte al collocamento mirato e partecipare alle chiamate pubbliche per offerte di lavoro.

"È un passo concreto per garantire che il diritto al lavoro sia davvero accessibile a tutte e tutti", commenta l’assessore regionale al Lavoro e allo sviluppo economico, Giovanni Paglia. "È uno dei rari casi in cui un protocollo d’intesa sancisce e dà forma a una procedura già avviata", aggiunge il direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, Paolo Iannini. "Formalizzare questa partnership – conclude Mario Tubertini, commissario straordinario dell’istituto di Montecatone – ci consente di integrare il supporto che offriamo con le competenze specifiche dell’Agenzia. Un approccio che si inserisce nella nostra visione di riabilitazione globale, dove il lavoro multidisciplinare dello staff si arricchisce costantemente grazie alle sinergie con i partner del territorio".