Patto per gli alloggi sfitti. Indagine del Comune

Trentacinquemila volantini per promuovere anche in città il ‘Patto per la casa’, lanciato nei mesi scorsi dalla Regione, e condurre un’indagine esplorativa territoriale in merito alle opportunità offerte dal programma in tutta l’Emilia-Romagna, anche per decidere poi quali azioni portare avanti a livello locale.

La distribuzione dei volantini, annunciata ieri dal Comune attraverso l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, sarà destinata ad associazioni di proprietari e piccoli proprietari, ordini professionali e studi di commercialisti, associazioni di amministratori di condominio, sindacati generali e di settore; ma anche ai luoghi dove le persone si incontrano, come per esempio i centri sociali.

Ai proprietari di appartamenti, già affittati o vuoti, potenzialmente locabili, viene chiesto di compilare un breve questionario online. L’indagine esplorativa viene svolta al fine di studiare la praticabilità e l’interesse del nostro territorio a stipulare il ‘Patto per la casa’.

Di cosa si tratta? È la "terza gamba" del sostegno alle politiche abitative della Regione, dopo il bando contributo alla locazione e la rinegoziazione dei contratti di locazione.

Si rivolge in particolare ai proprietari, per i quali è previsto un contributo per i costi in fase di attivazione, conduzione e chiusura del contratto e la tutela in caso di morosità dell’inquilino, nonché assistenza giudiziale.

"Risponde al bisogno impellente di casa che il nostro territorio presenta, soprattutto a favore di quelle famiglie che, pur avendo un reddito, non riescono a trovare un immobile da locare nel mercato privato, sia per motivi economici, che per motivi etnici – spiega l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni –. Purtroppo la nostra civilizzata città presenta ancora rigurgiti di discriminazione, per cui molte famiglie non riescono a locare nulla sul mercato privato perché hanno un cognome straniero e/o un coloro di pelle diverso dal bianco, pur con stipendi medio-alti. Proviamo allora a rimettere in circolo le risorse del nostro territorio, perché ci sia un vantaggio per i proprietari e un vantaggio per chi cerca casa".

Da qui l’appello dell’assessora a "rispondere al questionario attraverso il QR-code sul volantino di colore arancione. Già da ora ringrazio chi vorrà collaborare a questa importante indagine – conclude Spadoni – , abbiamo bisogno del contributo di tutti perché più persone stiano bene".

