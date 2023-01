Patto per la logistica giusta Intesa Aprc-istituzioni

Uniti per lo sviluppo e il mantenimento una logistica di qualità nei siti individuati a Imola. Questo il cuore dell’intesa sulla ‘buona occupazione’ siglata ieri tra Città metropolitana di Bologna, Comune di Imola, organizzazioni sindacali e Tavolo di coordinamento delle organizzazioni imprenditoriali del circondario assieme ad Aprc Group, società francese leader in Europa nella progettazione e costruzione di logistica green immobiliare, pronta a insediarsi nell’area ex Autoparco.

Presenti alla firma Matteo Lepore, sindaco metropolitano; Marco Panieri, sindaco di Imola; Karim Abdellaoui, presidente di Aprc; Marco Gasparri, presidente del Tavolo di coordinamento delle organizzazioni imprenditoriali del territorio imolese; Mirella Collina, segretaria generale Cgil Imola; Enrico Bassani, segretario generale Cisl Area metropolitana bolognese; Giuseppe Rago, coordinatore confederale Uil Imola e Circondario Imolese.

L’intesa è stata sottoscritta in coerenza e in continuità con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, del Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, del Patto per il lavoro ed il clima della Regione Emilia-Romagna e la Carta metropolitana per la logistica etica siglata nel 2021.

Le parti sottoscrittrici dell’Intesa definiscono la comune volontà di impegnarsi per favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro oltre che di salute e sicurezza. Per questi motivi Aprc e le Istituzioni locali promotrici di questa intesa si impegnano a fare propri gli obiettivi della Carta metropolitana della logistica etica. I temi dell’intesa riguardano dunque: sicurezza sul lavoro; qualità del lavoro e catena degli appalti; formazione preventiva e continua; coesione sociale e integrazione con il territorio; innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

"L’idea che sul territorio metropolitano bolognese gli investimenti produttivi siano seguiti anche da lavoro di qualità, diritti per i lavoratori e un sistema forte di relazioni con le comunità locali sta veramente prendendo forma", commenta soddifatto il sindaco metropolitano Lepore. "L’accordo specifica ulteriori impegni sulla logistica etica, la qualità e la sicurezza del lavoro, la formazione preventiva e continua dei dipendenti, la sostenibilità ambientale e l’attenzione alla coesione sociale e all’integrazione con il territorio circostante – aggiunge Panieri –. Un risultato che dimostra la volontà positiva, inclusiva e lungimirante da parte del gruppo Aprc".

Grande soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo è stata espressa anche da Abdellaoui, presidente di Aprc e da Gasparri, presidente del Tavolo di coordinamento delle organizzazioni imprenditoriali del territorio imolese. "Siamo particolarmente soddisfatti di siglare oggi questo accordo, frutto del lavoro condiviso tra associazioni di categoria, sindacati, amministrazione comunale e città metropolitana – osserva –. Crediamo rappresenti un segnale di ripresa importante per il nostro territorio, che conferma la sua attrattività e auspichiamo che questo bel progetto possa fare da capofila ad altri importanti investimenti, dove il focus sia quello di fare impresa, buona occupazione e la sicurezza dei lavoratori". Parole di apprezzamento arrivano anche dai sindacati.