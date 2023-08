Patto per la ripartenza "Sblocchiamo i crediti Così imprese e famiglie avranno subito i fondi"

Un gioco di squadra tra pubblico e privato, con le banche chiamate a interpretare un ruolo chiave nella partita, per accelerare gli interventi post alluvione. Come? Sbloccando i crediti fiscali generati da residenti e operatori economici locali, in modo che le risorse ‘liberate’ possano essere subito reinvestite nel territorio. È con queste finalità che il Comune ha dato il proprio via libera a un protocollo d’intesa tra Municipio, Con.Ami e tutti soggetti interessati (associazioni di categoria, sindacati, operatori economici e famiglie) pensato per favorire l’avvio immediato dei cantieri.

Il progetto parte dalla necessità, manifestata anche dal Tavolo delle imprese, di "definire strategie operative che consentano di generare risorse finanziarie da investire sul territorio e di dare segnali tangibili alla popolazione e agli operatori economici per fronteggiare le conseguenze dell’alluvione", sottolineano dal Comune. In questo senso, "si è ritenuto opportuno fornire un elemento di impulso affinché si attivino immediate azioni per la ripresa economica dei territori e della popolazione", proseguono dall’ente di piazza Matteotti, secondo il quale il protocollo vuole essere "elemento di stimolo per dare una risposta concreta ai bisogni dei residenti e agli operatori economici locali. In un processo virtuoso – è sempre la linea del Municipio – si intende favorire, in ambito locale, una operazione di sistema in un clima di reciproca fiducia".

In concreto, le banche assumerebbero un doppio ruolo operativo: da un lato potrebbero cedere i crediti fiscali 2022 già presenti nella propria disponibilità; dall’altro acquistare nuovi crediti fiscali ceduti da residenti o operatori economici.

"Il territorio e tutti i residenti potranno averne beneficio: lo sblocco di credito da parte degli istituti di credito operanti nella nostra zona con la conseguente ripartenza di investimenti, lavori e cantieri da parte dei privati e di numerose aziende del territorio – è l’auspicio del Municipio – per finanziare interventi legati all’alluvione per riparazioni o ricostruzioni".

Attraverso il protocollo, il Comune "ha imboccato ed intende interpretare un ruolo nuovo rispetto ai soliti schemi – assicurano sempre dall’ente di piazza Matteotti –. In applicazione al principio di sussidiarietà orizzontale ha strutturato una operazione virtuosa che vuole essere stimolo per creare una chiara opportunità per tutto il territorio senza tuttavia sia necessario impiegare risorse pubbliche. L’importante è conseguire il risultato: sostenere le scelte famiglie, favorire il recupero dei danni dell’alluvione o la rigenerazione del patrimonio edilizio e, non meno importante dare un segnale tangibile al comparto edile che nell’ultimo periodo ha iniziato ad evidenziare segnali di flessione".

L’adesione del Con.Ami apre a tutto il bacino dei 23 Comuni soci lo scenario fin qui descritto.

"Nella fase che stiamo attraversando, la Pubblica amministrazione si pone nel ruolo di chi stimola, incoraggia e incrocia energie e sinergie per dare risposte più veloci ed efficaci ai cittadini – commenta il sindaco Marco Panieri –. Lo sblocco dei crediti fiscali libera l’economia, crea opportunità per i cittadini, rende più solido il territorio e consente interventi più rapidi anche sulla ripartenza post-alluvione. Ora, come sempre, occorre grande gioco di squadra e una collaborazione sincera fra gli stakeholder del territorio".