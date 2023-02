Patto per le famiglie in crisi Ecco gli aiuti alimentari

Al via la distribuzione, affidata al Banco alimentare e destinata alle famiglie bisognosi del territorio, di cibo acquistato con le risorse rimanenti tra quelle che il Governo aveva messo a disposizione del Comune nel 2020 allo scoppio della pandemia.

Nei mesi scorsi, la Giunta aveva infatti stabilito di avviare una nuova distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità ai nuclei in difficoltà, mettendo a disposizione i quasi 100mila euro residui nelle casse del Comune sui 370mila euro totali che sono stati assegnati dal governo nazionale all’ente di piazza Matteotti, in base all’ordinanza firmata a marzo 2020 dalla Protezione civile.

Poi, con successivo bando con offerta al rialzo, il Comune aveva individuato in Coop Alleanza 3.0, che aveva formulato un’offerta al rialzo per un controvalore di quasi 110mila euro, il soggetto della grande distribuzione locale che si impegna a rifornire al soggetto del terzo settore, indicato nella Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna Onlus, beni alimentari e di prima necessità.

A questa prima consegna effettuata dal Banco Alimentare grazie ai circa 110 mila euro a disposizione per l’acquisto di beni alimentari erano presenti l’assessora alle Politiche sociali, Daniela Spadoni, il presidente della Fondazione Banco Alimentare, Stefano Dalmonte, e il direttore Gianluca Benini. La consegna è stata effettuata alle associazioni e realtà di carità, per la distribuzione diretta alle famiglie in difficoltà. Con questa ultima somma investita dal Comune verranno fatte in totale quattro consegne, a distanza di due mesi circa l’una dall’altra: la prossima avverrà prima di Pasqua e comprenderà anche prodotti tipici pasquali. "È sempre una gioia visitare questa realtà del nostro territorio che assicura aiuti alimentari a molte associazioni e organizzazioni di volontariato che hanno tra i loro scopi quello di aiutare le famiglie in difficoltà provvedendo loro il cibo – sottolinea Spadoni –. I dati che giungono dall’Istat devono farci interrogare: la povertà è in aumento e tocca anche fasce di popolazione che prima riuscivano a qualificarsi semplicemente come vulnerabili. Ora anche chi ha un lavoro rischia di precipitare nella povertà a causa dei maggiori costi. L’Amministrazione comunale deve prestare costantemente ascolto a queste esigenze e mettere in atto tutte le potenzialità economiche e sociali che ha, compresa quella di chiamare a raccolta tutte le forze del terzo settore".