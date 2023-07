Patto per una città sostenibile Bonaccini: "Circuito e turismo slow Il territorio sarà più attrattivo"

di Enrico Agnessi

"Accrescere il ruolo della città come luogo attrattore di grandi eventi, grazie anche all’Autodromo, e al contempo sviluppare un turismo slow nel circondario". Il tutto "investendo in mobilità sostenibile e riqualificazione, anche energetica di spazi pubblici". Questi, secondo il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, gli obiettivi a cui puntano i progetti imolesi previsti dall’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) del Circondario, firmata ieri in Municipio e approvata dalla Giunta comunale nei giorni scorsi.

Parliamo di un contributo da 1,5 milioni di euro (a fronte di un investimento complessivo da 1,9 milioni) per un "nuovo collegamento ciclo-pedonale" tra il centro storico, la curva Rivazza e la frazione di Zello. E ancora: 400mila euro per la riqualificazione della piscina comunale, ai quali aggiungere altri 100mila euro di risorse municipali. Infine, altri 700mila euro (da ritoccare sempre con ulteriori fondi propri) per un "nuovo modello di intervento per l’assistenza agli alunni diversamente abili".

Solo l’ente di piazza Matteotti beneficerà di complessivi 2,6 milioni di euro, mettendone altri 675mila di tasca propria. Ma sono previsti finanziamenti anche per altri cinque Comuni del territorio, per il Circondario e per il Con.Ami (‘Casa degli eventi’ alla Tosa, in Autodromo). Il costo complessivo del cosiddetto ‘Atuss’ a livello locale sfiora infatti i 9,5 milioni di cui quasi 6,5 milioni di fondi europei gestiti dalla Regione. I progetti vanno completati entro la fine del 2026.

Prevista la realizzazione di un laboratorio urbano volto ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sull’innovazione; la riqualificazione energetica delle elementari Sassatelli di Castel San Pietro Terme; il laboratorio culturale urbano Il Carmine a Medicina; la riqualificazione del parco della Rocca di Dozza; la realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo la Valle del Sillaro a Castel San Pietro; la riqualificazione e la valorizzazione di piazza della Pace e via Sant’Eustacchio a Mordano; la realizzazione di un nuovo parco urbano nel centro di Castel Guelfo; il recupero di un tracciato storico tra Borgo Tossignano e Fontanelice e la riqualificazione dell’area sosta per turisti al Ponte degli Alidosi di Castel del Rio.

"Regione ed enti locali insieme per uno sviluppo sostenibile e inclusivo dei nostri territori – aggiunge Bonaccini –. Il circondario imolese ha subito danni gravi a seguito dell’alluvione di maggio, siamo dunque particolarmente soddisfatti di poter garantire a questi Comuni risorse per investire". Contento anche il sindaco Marco Panieri. "Sono interventi molto meditati e in linea con le necessità del Circondario – osserva il primo cittadino, presidente dell’ente di via Boccaccio –. Un sistema territoriale complessivo che vuole rinnovarsi e rilanciarsi, premiando il gioco di squadra dei dieci Comuni".