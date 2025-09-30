’Pattuglione’ della Polizia locale. Intensificati i controlli nel weekend. Scattano 21 sanzioni ai conducenti

Due automobilisti in fuga dai controlli fermati e sanzionati, un solo conducente su oltre cento controllati con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. È il bilancio del primo pattuglione post-estate svolto dal comando della Polizia Locale di Castel San Pietro, che hanno operato sul territorio nella notte tra venerdì e sabato scorso. Nei mesi estivi, come spiegato dal comandante Leonardo Marocchi, "abbiamo lavorato molto sulla prevenzione dei furti, operando nelle zone considerate più sensibili per questo tipo di reato in appartamento, dalla Collina alla Bertella, con perlustrazioni effettuate sia con auto di servizio, in gergo ‘vestita’, sia con auto civetta, allargando poi i controlli del territorio fino alle frazioni come Osteria Grande e la zona industriale Cà Bianca. Si tratta di controlli volutamente fatti ‘a scacchiera’, senza un inquadramento orario preciso, così da poter ‘disturbare’ eventuali malintenzionati. I risultati, dati alla mano, sono stati confortanti se confrontati alle precedenti stagioni estive".

Chiusa la manifestazione ’Settembre Castellano’, evento clou dell’anno, si diceva, sono ripartiti i pattuglioni del weekend, "che proseguiranno anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi". Il primo pattuglione è stato organizzato utilizzando, come da tempo avviene, l’ufficio mobile, ovvero il furgone attrezzato con etilometro e capace di produrre anche verbali digitalizzati e generare bollettini di PagoPa, "un vero e proprio distaccamento dell’ufficio verbali" lo definisce Marocchi, e una pattuglia a quattro ruote, con l’appoggio di una moto per eventuali inseguimenti.

Nella notte tra venerdì e sabato sono stati complessivamente fermati e controllati, dai cinque agenti al lavoro (guidati in più dal comandante Marocchi presente al pattuglione), 122 automobilisti, tutti sottoposti anche all’alcol-test, con un solo conducente sanzionato per tasso alcolemico superiore alla norma (compreso tra 0,50 e 0,80, dunque non perseguibile penalmente). Due, invece, le auto che non hanno rispettato l’alt e si sono date alla fuga, poi inseguite e fermate dalla moto della Polizia Locale. Le sanzioni elevate sono state 21, la maggior parte per mancata revisione del veicolo, velocità pericolosa e divieto di sorpasso. Un uomo, poi, è stato fermato e multato per transito in monopattino senza casco. Il pattuglione, iniziato alle 20 e chiuso alle 3 di sabato mattina, è stato svolto spostandosi in tre aree diverse del territorio: sugli Stradelli Guelfi, sulla via Emilia ad Osteria Grande e nel centro abitato del capoluogo.

Claudio Bolognesi