Pattuglioni notturni, 60 multe tra centro e periferia

Proseguono in Pedagna i controlli di polizia di Stato e polizia locale per far fronte a fenomeni di degrado e comportamenti scorretti anche alla guida di motorini.

Fermati negli ultimi giorni oltre 100 veicoli, di cui una settantina di motorini e sono state identificate più di 150 persone. Dai controlli, sono state accertate un totale di 60 violazioni alle norme del Codice della strada, per irregolarità nelle modalità di guida, dalla velocità eccessiva alle impennate per i giovani motociclisti, per alterazione nelle caratteristiche costruttive dei ciclomotori, per mancanza di documenti e per uso del cellulare alla guida dell’auto. In quattro casi, le violazioni hanno interessato conducenti minorenni, che trasportavano un’altra persona; pertanto si è reso necessario far intervenire i genitori, a cui notificare i verbali ed affidare il minorenne. Sono state ritirate quattro patenti, per irregolarità documentali e due carte di circolazione.

"Una risposta efficace quella data dalle forze dell’ordine nel controllo del territorio", commenta il sindaco Marco Panieri. "Continueremo a effettuare questi servizi congiunti, perché certi comportamenti non possono essere tollerati", aggiunge Luciano Di Prisco, dirigente del commissariato. "Abbiamo deciso di fare questi servizi assieme per dare una risposta concreta alle preoccupazioni dei cittadini – conclude il comandante della polizia locale, Daniele Brighi –, che devono sapere di poter contare sulle forze dell’ordine, pronte a garantire la piena vivibilità dei nostri quartieri".