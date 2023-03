Paura in via Manzoni a Imola: allontanata dal gestore, coppia devasta il bar

Paura in via Manzoni Allontanata dal gestore, coppia devasta il bar

Completamente ubriachi, pretendevano che il barista versasse loro ancora da bere. E quando il titolare del bar di via Manzoni ha negato il ‘bicchiere della staffa’ ai due, una albanese di 30 anni e un suo amico italiano di 26 anni, è scoppiato il caos. I due hanno iniziato a buttare all’aria tavoli e bottiglie, distruggendo tutto ciò che avevano a tiro. E, al culmine della rabbia, l’uomo ha afferrato un coccio di bottiglia e con quello ha minacciato il barista. Un delirio, avvenuto intorno alle 22 dell’altra sera, con il titolare del locale che ha avvertito i carabinieri. All’arrivo dei militari dell’Arma, i due non hanno smesso di creare problemi. Anzi, non contenti di aver minacciato il barista, hanno rivolto le stesse parole ai militari dell’Arma, tentando pure di aggredirli. Con fatica i due molesti sono stati bloccati e, al termine degli accertamenti, arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia. Lei è stata accompagnata alla Dozza, lui ai domiciliari, in attesa della direttissima. Qualora il titolare del bar dovesse sporgere querela nei loco confronti, risponderanno anche per i danneggiamenti nel locale.