Paura sull’A14, auto si ribalta

Paurosa carambola fra due auto ieri mattina poco dopo le 7 sull’A14. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto poco oltre il casello di Castel San Pietro in direzione Bologna, sulla carreggiata sud. Un’auto si è ribaltata, finendo in mezzo alla carreggiata con le ruote all’aria, mentre un’altra è finita nel fossato che corre a lato dell’autostrada, circa 150 metri più avanti. Intervenuti 118, polizia stradale e vigili del fuoco. Una persona è rimasta ferita. Ripercussioni sul traffico per il tempo necessario a soccorsi e rilievi.