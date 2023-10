Pauroso incidente a Imola: violentissimo schianto, un’auto si capotta

Imola (Bologna), 17 ottobre 2023 – Pauroso schianto fra due auto in via Correcchio. È successo poco dopo le 8 nel tratto fra la rotonda con via Lasie, nei pressi della Coop Ceramica, e la centrale Hera. Ferite le due persone che erano al volante delle auto: si tratta di un ragazzo di 19 anni e un uomo di 56, entrambi imolesi, trasportati all’ospedale cittadino dal 118. Non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, fatta dalla polizia locale che ha svolto i rilievi, una Opel guidata dal 57enne si stava immettendo su via Correcchio, proveniente dall’area privata di un’abitazione. A quel punto, per cause in via di accertamento, l’impatto con la Clio guidata dal 19enne, che arrivava diretta verso nord: lo scontro è stato violentissimo e la Clio è finita in mezzo alla carreggiata capottata, con le ruote all’aria.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due conducenti, la polizia locale per i rilievi e la polizia stradale per un supporto relativo alla viabilità. La strada è rimasta chiusa poco più di un’ora per soccorsi, rilievi e rimozione dei veicoli incidentati.