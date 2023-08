Pausa estiva in arrivo per le biblioteche di Castello e Osteria

E’ in arrivo la consueta pausa estiva per le biblioteche comunali. Dal 7 agosto iniziano infatti le ferie per la biblioteca di Osteria Grande, dal 14 per quella di Castel San Pietro Terme. Entrambe riapriranno dal 21 agosto. Rimangono quindi pochi giorni di tempo per andare a scegliere nel vasto e aggiornato catalogo delle due biblioteche le letture estive da portare in vacanza o da gustare a casa nei momenti di relax.

Nelle bacheche delle novità si possono trovare tante idee per le letture estive per ragazzi, giovani e adulti. Inoltre sono a disposizione numerose guide turistiche e riviste di viaggi. Molto apprezzati in questo periodo anche gli audiolibri, che possono essere utili, ad esempio, per lunghi viaggi in treno, in auto o in aereo: in biblioteca ne sono disponibili oltre 300.

Per la consultazione dei cataloghi, le novità e altre informazioni sulle biblioteche si può sempre accedere alla sezione dedicata nel sito web istituzionale:

https:www.comune.castelsanpietroterme.bo.itbiblioteche-e-archivio-storico.

Durante il periodo di ferie, il contenitore esterno per il ’reso libri’ rimane chiuso, quindi i lettori che hanno in prestito libri, video, cd o altro con scadenza nei giorni di chiusura potranno restituirli alla riapertura, direttamente in biblioteca.

Per ulteriori informazioni: tel. 051 940064 - [email protected] .

Alla riapertura delle biblioteche, riprenderà da martedì 22 agosto con nuovi orari il progetto ’Comunità connesse e inclusive’, attivo da marzo di quest’anno nella Biblioteca di Castel San Pietro Terme. Il servizio, disponibile su prenotazione, ha l’obiettivo di supportare i cittadini nell’accesso ai servizi e agli strumenti digitali e sta riscuotendo grande interesse.