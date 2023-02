Pd, assolo di Bonaccini Sfiora l’80% dei voti

Si chiudono con una valanga di consensi per Stefano Bonaccini i congressi dei 24 circoli nel territorio della federazione imolese del Pd. Ha votato il 54,45% degli aventi diritto, vale a dire 863 su 1.585 tra iscritti al Pd e ad Articolo 1. Mentre sul piano provinciale e regionale la partita appare più incerta, con scarti più ridotti anche a livello nazionale, il risultato ottenuto nel circondario dai candidati alla guida della segreteria Dem si conferma appunto plebiscitario: Bonaccini 78,49%; Elly Schlein 16,63%; Gianni Cuperlo 4,77%; Paola De Micheli 0,12%.

"Anche nel territorio dell’Unione territoriale di Imola si è concluso il percorso di voto nei circoli del Partito democratico per il congresso nazionale – osserva Francesca Degli Esposti, segretaria unione territoriale di Imola del Partito democratico –. Un ringraziamento dovuto va a tutti i militanti e segretari di circolo, che negli ultimi 10 giorni hanno permesso lo svolgimento dei congressi e delle operazioni di voto, dimostrando ancora una volta che la forza del Pd è proprio nelle persone che scelgono di starci".

Alle assemblee di circolo "abbiamo assistito a discussioni e dibattiti costruttivi e non limitati alla scelta di un candidato, ma alla prospettiva che – prosegue Degli Esposti – il Partito democratico può rappresentare per il Paese: un grande partito di centro sinistra che possa sì fare una buona e concreta opposizione al governo di destra, ma che possa anche cambiare in meglio il futuro della nostra società. Ora ci aspettano le ultime due settimane di percorso congressuale che ci porteranno alle primarie del 26 febbraio, dove come unione territoriale abbiamo organizzato almeno un seggio in ogni comune del circondario per garantire la massima partecipazione".

Difficile tuttavia immaginare chissà quali ribaltoni dal voto (aperto a tutti gli elettori di centrosinistra) che in buona parte del Paese si svolge nei gazebo mentre nel circondario vive nei seggi all’interno dei vari circoli. Del resto, a sostegno di Bonaccini si è schierato tutto il Pd locale: dagli amministratori al senatore Daniele Manca. "Gli iscritti hanno indicato con chiarezza che il progetto e la persona più utile per la guida del Partito democratico è Stefano Bonaccini – commenta il parlamentare –. Abbiamo portato la sua mozione nei circoli, e senza rancori abbiamo ascoltato i programmi di tutti i candidati, ora la sfida più importante è la partecipazione alle primarie. Da lì può uscire la spinta che ci rigenera, Stefano è senza dubbio la candidatura più utile per unire il Pd, per guidarlo e riportarlo nel ruolo che la società italiana richiede, è il segretario in grado di costruire da subito l’alternativa alla destra, per guidare un partito plurale con una nuova classe dirigente".