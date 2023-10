Pd, inizia l’era Tinti. Candidato unitario alla guida del partito: "Pronto per la sfida"

Il Pd punta su Fausto Tinti. È infatti il sindaco di Castel San Pietro, giunto al suo secondo e ultimo mandato, l’unico candidato che si presenterà all’assemblea in programma nella giornata di venerdì.

Un incontro che, dopo la presentazione di Tinti alla guida della segreteria territoriale dem, rappresenterà l’occasione per l’immediata discussione della sua piattaforma politico-programmatica.

Dopo le dimissioni del 18 luglio scorso della segreteria Francesca Degli Esposti si era avviato un percorso partecipativo di consultazioni delle componenti congressuali che ha portato alla proposta di Tinti come candidato unitario.

"La mia candidatura – sottolinea Tinti nella sua lettera a militanti e iscritti per la raccolta delle firme – è unitaria e questo risultato politico è di grande valore per il Pd perché consente di mobilitare tutte le nostre energie nelle nostre comunità. Mi metto quindi a disposizione del partito, dei dirigenti e militanti e di tutti gli iscritti".

Nel rispetto dello Statuto, il percorso per l’elezione del nuovo segretario prevede una successiva Assemblea territorio del Partito Democratico in programma lunedì 6 novembre dove saranno votate la candidatura unitaria di Fausto Tinti e la nuova direzione territoriale imolese del Partito Democratico.

Tinti, 58 anni, è iscritto al Partito Democratico dalla sua fondazione.

È professore associato di Zoologia all’Università di Bologna, Campus di Ravenna.

É sposato con Maria Luisa e padre di sei figlie: Maria Giulia, Benedetta, Maddalena, Caterina, Francesca Lisa, Viola. Ha anche un nipote di tre anni: Samuele.

La segretaria uscente, che è anche consigliera comunale Dem sotto l’Orologio, aveva lasciato per motivi di lavoro.

"Proprio per il legame che provo verso il Pd e per il senso di responsabilità che mi contraddistingue da sempre, non posso permettere che il poco tempo che posso dedicare alla vita politica rappresenti un ostacolo", aveva sottolineato nel giorno delle dimissioni confermando nel contempo il suo impegno all’interno del partito.

"La candidatura unitaria di Fausto Tinti rappresenta un valore aggiunto e un passo avanti per la comunità democratica del circondario imolese – ci tiene a sottolineare il ’collega’ Marco Panieri, che guida il Comune principale del territorio –. Ci tengo a ringraziare quanti hanno costruito questo percorso condiviso che sicuramente sarà utile nella fase che bisognerà affrontare, a cominciare dalle elezioni europee di giugno e dalle elezioni amministrative in 8 comuni su 10 del circondario. Il nuovo segretario rappresenta una figura di garanzia, vista la sua esperienza amministrativa prima nella Citta Metropolitana e poi nel comune di Castel San Pietro terme".

"Insieme – conclude Panieri – lavoreremo per rafforzare il peso del nostro Circondario, felice di constatare l’unità delle anime del Pd".

Marco Signorini