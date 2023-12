Pd, la nuova segreteria . Tinti carica la squadra: "Europee e Comunali, la corsa inizia ora"

Tanti nomi noti e qualche volto nuovo nella segreteria del Pd presentata l’altra sera in direzione da Fausto Tinti, da alcune settimane numero uno di viale Zappi al posto della dimissionaria Francesca Degli Esposti. Una segretaria nominata nel rispetto delle quote di genere, e soprattutto della fetta di partito (minoritaria a livello locale, ma uscita vittoriosa dalle Primarie a livello nazionale) che fa riferimento a Elly Schlein.

Dopo aver eletto tesoriere Loris Lorenzi, ecco i componenti della squadra indicati per il mandato 2024-2026: oltre alle due vicesegretarie già annunciate Valentina Baricordi (coordinamento politico e unità del partito area pianura profonda) e Beatrice Poli (coordinamento politico e unità del partito area appenninica), Tinti ha nominato Raffaello De Brasi coordinatore della segreteria Europa e formazione politica.

Questi gli altri componenti: Pierpaolo Di Canto (diritti e pace, staff politico comunicazione), Francesca Farolfi (rapporto con le federazioni Pd), Catia Grandi (turismo), Dino Landi (organizzazione politica delle feste de l’Unità), Elisabetta Marchetti (contrasto alle disuguaglianze e legalità), Anna Pariani (ambiente, energia), Stefania Pernisa (organizzazione), Giuliano Poletti (politiche economiche e cooperazione, imprese e professioni, innovazione), Gigliola Poli (organizzazione politica delle feste de l’Unità), Roberto Poli (coordinamento enti locali), Katia Regelli (lavoro e rapporti con il sindacato), Cecilia Ricci (scuola, università e cultura), Sara Roubi (politiche migratorie e memoria), Daniela Spadoni (politiche welfare e tutela fragilità) e Vanna Verzelli (agricoltura). Pariani e Pernisa, in particolare, erano state grandi sostenitrici della mozione Schlein nel congresso che ha visto l’attuale segretaria Dem battere il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

"Ora il Pd imolese è pronto in tutti i suoi organi – sottolinea Tinti –. Sono costituti anche gli staff organizzazione, comunicazione e tesoreria per affrontare una campagna elettorale che dovrà tenere insieme, per temi, intensità e mobilitazione, le Amministrative 2024 con otto comuni al voto, le Europee con anche Imola e Castel del Rio, le Regionali 2025 e le Amministrative 2026 di Imola e Castel del Rio".

Nelle parole del segretario territoriale Dem, primo cittadino uscente di Castel San Pietro, "sarà una sfida di tutte e tutti e che tutte e tutti dobbiamo vivere per i cittadini, per un governo del territorio serio in cui sviluppo sostenibile e tenuta sociale siano i pilastri del nostro operare e una proposta politica di prospettiva che abbia un impatto lungo nel prossimo decennio e una concezione larga con un ruolo metropolitano, regionale, nazionale e anche internazionale".

E ancora: "Dobbiamo recuperare terreno e tempo incontrando, ascoltando e condividendo con le persone la costruzione di una proposta politica che sia innanzitutto condivisa con la gente di questo territorio e che guardi al bene comune, alla felicità e a un futuro vivibile per chi verrà dopo di noi – prosegue Tinti –. Il nostro percorso deve iniziare dai territori e dalle comunità alluvionate, sostenendole per una ricostruzione vera del territorio e una ripartenza completa della vita delle persone".

Proprio per cercare di raggiungere questo obiettivo è arrivata la nomina della nuova segreteria, condivisa dalla direzione. "Un segreteria che tenga insieme esperienza e novità, anziani e giovani, Imola e tutti i territori circostanti – conclude Tinti –. La nostra ambizione è rinsaldare quel legame duraturo e responsabile che il Pd e il centrosinistra riformista e progressista hanno sempre avuto con le comunità del circondario imolese. Da adesso in poi ci impegneremo per stanare ogni contraddizione e tutte le illusioni create da una destra colma di interessi e vuota di idee e di proposte vere e costruttive".

