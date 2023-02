Pd, l’ora delle primarie Degli Esposti lancia la volata a Bonaccini "Ha il profilo giusto"

Francesca Degli Esposti, segretaria del Pd imolese, voterà Stefano Bonaccini alle Primarie di domenica 26 febbraio. Lo annuncia la stessa numero uno di viale Zappi, che in queste settimane al pari di molti altri referenti territoriali del partito aveva preferito non schierarsi pubblicamente nella corsa alla segreteria nazionale del Pd che vede contrapposti il presidente della Regione e la sua ex vice, oggi deputata, Elly Schlein.

"Credo che Bonaccini sia la persona giusta per questo Pd – osserva Degli Esposti sollecitata dal Carlino –. Serve un partito che ritrovi la sua vocazione maggioritaria e non si limiti a fare solo una buona opposizione. È questo il Pd che serve al centrosinistra e al Paese. E che sono convinta riuscirà a eleggere Bonaccini con una grande partecipazione, che resta l’obiettivo principale".

Il nome della segretaria territoriale del Pd va ad aggiungersi a quello dei tanti altri politici e amministratori locali che nelle scorse settimane si sono schierati al fianco del presidente della Regione. Tra questi ci sono gli otto sindaci Dem del territorio, il senatore Daniele Manca, la consigliera regionale Francesca Marchetti, la capogruppo Dem in Consigio comunale, Bruna Gualandi, l’ex sindaco Raffaello De Brasi e l’ex ministro Giuliano Poletti. Sostiene Bonaccini anche una parte della Giunta imolese, ma non gli assessori Giacomo Gambi (unico del Pd a non essersi schierato), Michele Zanelli (tecnico), Elena Penazzi (civica) ed Elisa Spada. Quest’ultima, in particolare, è stata eletta con Imola Coraggiosa (lista ispirata proprio a Schlein), e a differenza di quel Filippo Samachini al quale ha lasciato poi seggio e guida di un gruppo consiliare destinato a breve a cambiare nome per segnare le distanze con la deputata pur restando in maggioranza, appoggerà l’avversaria di Bonaccini. Oltre a Spada, sostengono Schlein anche gli imolesi Valter Galavotti e Anna Pariani (rispettivamente ex assessore ed ex consigliera regionale); dai castellani Fabrizio Dondi (assessore) e Sara Brunori (ex sindaca); dalla consigliera comunale di Medicina, Laura Pancaldi.

Domenica, dalle 8 alle 20, le primarie nei 28 seggi del circondario. Obiettivo del Pd è avvicinarsi il più possibile ai settemila votanti del 2019.

Enrico Agnessi