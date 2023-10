Pd, Tinti vede l’elezione : "La strada è tracciata" . E c’è il ritorno di Borghi

È iniziata la marcia che porterà, nel giro di poco più di una settimana, il Pd locale a eleggere come nuovo segretario Fausto Tinti. Venerdì sera in viale Zappi si è riunita l’assemblea territoriale Dem. Obiettivo dell’incontro, come chiarito a inizio settimana dal partito, era appunto quello di avviare il percorso che si concluderà con la candidatura unitaria del sindaco castellano.

"Oltre ad avere una grandissima partecipazione dei componenti, è stato eletto come presidente dell’assemblea Antonio Borghi all’unanimità – fanno sapere dal Pd imolese –. E molti sono stati gli elementi presentati in discussione sia dal candidato Tinti che dai componenti dell’assemblea intervenuti. Una cosa è certa: la voglia di ripartire assieme è tanta, il cammino è tracciato e siamo pronti a fare sentire la voce della nostra comunità".

L’elezione di Borghi era nell’aria. L’ex sindaco di Dozza, fino a qualche tempo fa referente di Coraggiosa per il circondario e prima ancora coordinatore territoriale di Articolo 1-Mdp, rappresenta infatti la ‘quota Schlein’ al vertice di un partito che a Imola è rimasto legato in larga parte al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, uscito sconfitto dalla corsa alla segreteria nazionale. Borghi raccoglie il testimone da Valentina Baricordi, segretaria del Pd di Medicina.

Tornando invece a Tinti, il cui mandato da sindaco di Castel San Pietro scadrà a maggio 2024, alla sua candidatura unitaria si era arrivati dopo le dimissioni, il 18 luglio scorso, della segretaria Francesca Degli Esposti. A quel punto è iniziato un percorso partecipativo di consultazioni delle componenti congressuali che ha avuto il suo primo momento di svolta l’altra sera in viale Zappi. Il prossimo passaggio è la votazione, lunedì 6 novembre, da parte dell’assemblea del Pd nella sala polivalente di Ponticelli. Nell’occasione, verrà eletta anche la nuova direzione territoriale imolese.

"La mia candidatura – sottolinea Tinti nella sua lettera a militanti e iscritti per la raccolta delle firme – è unitaria e questo risultato politico è di grande valore per il Pd perché consente di mobilitare tutte le nostre energie nelle nostre comunità. Mi metto quindi a disposizione del partito, dei dirigenti e militanti e di tutti gli iscritti".