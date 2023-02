Pd verso le Primarie Assemblea nazionale, ecco i nomi in corsa da Imola a Castello

di Enrico Agnessi

Marco Panieri e Francesca Marchetti candidati per Stefano Bonaccini; Stefania Pernisa e Sara Brunori per Elly Schlein. La sfida per la leadership del Pd non è solo quella dei gazebo (o nel caso di Imola nei circoli e nei centri sociali), ma anche quella per la nuova assemblea nazionale del partito. Più sottotraccia ma non meno accesa, perché la composizione del nuovo parlamentino Dem sarà specchio dei nuovi equilibri interni. E potrebbe avere anche rappresentanti eletti nel circondario.

Il termine per la presentazione delle liste è scaduto e l’assemblea verrà formata sulla base del voto di domani, tenendo presente che parlamentari e big entreranno in un secondo momento, quando l’organismo verrà integrato con i membri di diritto. Nel frattempo però ci sono i primi nomi in lizza.

Nel collegio di Imola, che comprende tutto il circondario tranne Medicina, il capolista per Bonaccini sarà il sindaco Marco Panieri, seguito da Roberta Toschi, Cesare Savigni e dalla castellana Francesca Marchetti, consigliera regionale del Pd. Completano il quadro Federico Poppi e Annalisa Salvati. Nell’altro collegio, quello che ha il suo epicentro a Carpi e sfiora appena il territorio imolese, riconoscimento per Valentina Baricordi, segretaria del Pd di Medicina. È il suo infatti l’ultimo nome in una lista pro Bonaccini nella quale trovano posto Matteo Meogrossi, Daniela Mandini, Alberto Bellelli, Katia Pedrazzoli e Giulio Pierini.

Venendo invece alle liste della Schlein, il capolista per il collegio di Imola è Mattia Santori, fondatore del movimento delle Sardine e attualmente consigliere comunale bolognese delegato alle Politiche giovanili e Promozione del territorio, che proprio questa mattina alle 11 sarà al Bar Centrale in vista dell’appuntamento con le urne di domani. Secondo posto in lista per Stefania Pernisa, referente per il comitato pro Schlein del circondario, davanti al consigliere regionale Antonio Mumolo, coordinatore della mozione della deputata Dem in Emilia-Romagna. Completano l’elenco Sara Brunori (ex sindaca di Castel San Pietro), Luca Vignoli e Daniela Freddi. I nomi pro Schlein nella lista del collegio che ingloba anche Medicina sono Michael Santi, Mariella Lioia, Enrico Di Stasi, Mila Predieri, Andrea Pareschi e Oriana Galletti.

In generale, le liste di Bonaccini a livello nazionale risultano composte principalmente da giovani sindaci, segretari di circolo, amministratori locali e consiglieri comunali. Quella della Schlein sono invece a maggior trazione femminile, con 67 capolista donne su 90, ma comunque tanti giovani in cima agli elenchi. Nella nuova assemblea del Pd verrà garantita una quota di rappresentanza alla mozione Cuperlo, così come previsto dallo Statuto per i candidati alla segreteria che non arrivano alle primarie e rinunciano a sostenere altre candidature.