Pd verso le primarie Il comitato pro Schlein crede nel ribaltone "Solo con lei si riparte"

I sostenitori imolesi di Elly Schlein si mobilitano in vista delle primarie che domenica 26 febbraio decreteranno chi sarà il nuovo segretario nazionale del Pd. Al netto di una fase congressuale nei circoli che a livello locale si è conclusa con Stefano Bonaccini in netto vantaggio, la sfida nei seggi si annuncia più aperta. E il risultato finale non appare scontato.

"L’unica possibilità di riemergere dall’attuale stagnazione e declino del Partito democratico e del centrosinistra in generale è la guida di Schlein – sottolinea Stefania Pernisa, coordinatrice del comitato imolese a sostegno della candidatura della deputata –. È la sola credibile, la sola la cui biografia parla coerentemente di sinistra, femminismo, ecologismo, lavoro, uguaglianza, dignità, rispetto, diritti, pacifismo, da sempre".

Tra i sostenitori imolesi di Schlein c’è un giovane studente: Manuel Nevi Zacconi. "Voto Elly perché ha svegliato in me la passione per la politica – afferma –. Finalmente ho sentito parlare di giovani, di lotta al lavoro precario e ai contratti a termine, di difesa dell’ambiente insieme alla lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni".

La vede così anche l’assessora Elisa Spada, eletta alle Comunali nel 2020 con ‘Imola Coraggiosa’, lista ispirata alla compagine che solo pochi mesi prima aveva spinto Schlein a fare la vice di Bonaccini in Regione. "Elly è la persona che ha acceso in me la passione politica – racconta –. Non sono iscritta al Pd, ma sostengo questo impegno di Elly che da sempre lavora per unire il centrosinistra attorno valori che ne sono la base identitaria. Mi convince la visione con la quale abbraccia i temi della sostenibilità, che è al contempo ambientale, sociale ed economica, e li traduce in politiche che non lasciano indietro nessuno".

Anche Anna Pariani, già consigliera regionale del Pd, uscita in contrasto con le scelte dell’ex segretario Matteo Renzi, sostiene la candidatura di Schlein a segretaria. "Il centrosinistra ha avuto un’emorragia di elettori in questi anni, e non credo che chi è stato parte di quella crisi possa essere la soluzione – avverte –. Elly è l’unica che può riportare al Pd una parte del suo elettorato che, come dice Bersani, è andato nel bosco, deluso e stanco di scelte politiche che non hanno difeso i diritti sociali e del lavoro. Lei interpreta una sinistra nuova".