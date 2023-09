Pedagna, al via i lavori stradali Deviazioni e sensi unici alternati

Tempo di lavori nel quartiere Pedagna. A partire da lunedì 4 e fino a venerdì 8 settembre, Area Blu effettuerà alcuni lavori di ripristino di asfaltature lungo la via Vivaldi, nel tratto compreso tra l’incrocio via Montericco-Mascagni e via Punta.

"Si tratta di interventi che riguardano aree ammalorate o con avvallamenti – fanno sapere dal Comune –, che potranno causare la chiusura temporanea della corsia in quel momento interessata, per il solo tratto sul quale si interviene, e l’attivazione del senso unico alternato gestito con l’ausilio di movieri. Non è esclusa, in taluni casi, la possibilità di deviazione del traffico nelle strade laterali alla via Vivaldi. Come percorsi alternativi alla via Vivaldi, vengono consigliate la via Montericco e la via Puccini".

I lavori di ripristino delle asfaltature di via Vivaldi fanno parte, come annunciato nei giorni scorsi si queste pagine, di un pacchetto di interventi aggiuntivi di manutenzione ordinaria di alcune strade, finanziati dal Comune, per un importo complessivo di 518mila euro.

Nel dettaglio, il pacchetto comprende i lavori su via Vivaldi, per un importo di 187mila euro; l’asfaltatura delle rampe e delle corsie di via della Cooperazione (asse attrezzato), per circa 262mila euro, che è ormai in via di completamento; e gli interventi che sono programmati in via Purocelo, nel quartiere Marconi, con il rifacimento del marciapiede e della pista ciclabile, per oltre 69mila euro.

"Abbiamo finanziato ulteriori nuovi investimenti per il rifacimento del manto stradale, in extra rispetto agli stanziamenti ordinari di quest’anno – sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. Con questi ulteriori fondi, per oltre 500mila euro, la cifra complessiva investita dal Comune per la manutenzione stradale nell’anno 2023 supera un milione di euro". Si tratta di "un livello significativo e che quintuplica ciò che era stanziato annualmente fino al 2020 (pari a circa 200mila euro)", proseguono Panieri e Raffini. E concludono: "Come abbiamo sempre detto, questa Amministrazione vuole caratterizzarsi per gli investimenti, i cantieri, le manutenzioni, la rigenerazione urbana e il decoro".