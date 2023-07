Pedagna, controlli dei carabinieri Identificate centinaia di persone

Centinaia di persone identificate più altrettanti mezzi controllati, numerosi locali al setaccio e due multe per guida in stato di ebbrezza con relative patenti ritirate. È il bilancio dei controlli portati avanti giovedì sera dai carabinieri in Pedagna, dove negli ultimi tempi è cresciuta la preoccupazione dei residenti dopo episodi di aggressioni e vandalismi.

Dopo analoghi controlli messi in campo nei giorni scorsi dalla polizia locale e dagli agenti del commissariato di via Mazzini, è toccato ai militari dell’Arma rinforzare le già presenti, ordinarie, quotidiane pattuglie nel quartiere. Si è trattato di una perlustrazione notturna "ad alto impatto", con i carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile impiegati nelle vie di minore transito e in tutti i parchi teatro di raduni notturni di giovani. Altre cinque pattuglie stabili erano invece impegnate sulle direttrici principali del quartiere, tra cui via Puccini, via Vivaldi, via Punta, via Rossini, via Zaccherini.

Secondo quanto ricostruito ieri dall’Arma, lungo tali strade i carabinieri hanno effettuato un vero e proprio filtraggio intensivo di tutti i transiti, ispezionando e controllando il passaggio di automobilisti e automobili. Come accennato all’inizio, sono stati centinaia i soggetti fermati e identificati, e altrettanti i mezzi e i motorini controllati. Numerosi gli esercizi pubblici fatti oggetto di controlli amministrativi. Due le contravvenzioni (di cui una penale) per guida in stato di ebbrezza con relative patenti ritirate a un 29enne (tasso alcolico pari a 0,69 gl) e a una 23enne (0,89 gl).

"Unanime l’apprezzamento dei cittadini – fanno sapere i carabinieri –, che hanno volutamente avvicinato i militari nello svolgimento del loro delicato servizio, per far sentire la gratitudine del quartiere e per comunicare con diligenza e spirito partecipativo all’Arma tutte le informazioni utili al continuo e approfondito controllo del territorio".

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Nel frattempo, i residenti del quartiere Pedagna, e in particolare della zona di Montericco, hanno terminato ieri la loro raccolta firme per chiedere maggiore sicurezza in zona. La petizione verrà consegnata al sindaco Marco Panieri, al prefetto Attilio Visconti e ai vertici locali delle forze dell’ordine.