Pedalata per la ricerca. Cicloamatori sui sentieri contro la fibrosi cistica

Dopo il grande successo dello scorso anno, con oltre 380 cicloamatori appassionati di mountain bike al via, a Fontanelice il 9 novembre tornerà la ‘Pedalata per la Ricerca’ a sostegno delle attività della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è organizzata in sinergia dalla delegazione di Imola e della Romagna della Ffc, Uisp e Imola Bike con il patrocinio del municipio di Fontanelice.

Ritrovo domenicale per le iscrizioni fissato presso ‘E Capanò’ in via VIII Dicembre dalle 7.30 alle 9.30. E anche questa volta, i partecipanti potranno scegliere tra due differenti percorsi da 25 e 35 chilometri di lunghezza ricavati tra i sentieri e i boschi della vallata del Santerno. Non solo. Pasta party, stufato di salsiccia e fagioli, caldarroste preparati dai volontari, e a disposizione di tutti, all’altezza del traguardo del tracciato: "Dopo un mese di ottobre in cui abbiamo colorato le piazze di tutte le città della Romagna con la vendita dei nostri ciclamini per alimentare la ricerca, siamo pronti per un’altra bella iniziativa in collina – spiega Patrizia Baroncini, instancabile responsabile della delegazione Ffc di Imola e Romagna –. Poi ci sarà la campagna dei panettoni del Natale Solidale. Aspettiamo tantissime persone e vogliamo ringraziare fin d’ora le tante aziende e attività commerciali del circondario imolese che supportano l’evento". E ancora: "Senza dimenticare chi lavorerà al punto gastronomico allestito all’arrivo per sfamare tutti gli atleti – continua –. Confidiamo nella clemenza del meteo. Noi andiamo sempre avanti con l’obiettivo di dare una cura definitiva, e per tutti, ad una delle più gravi e diffuse malattie genetiche. C’è un 30% di persone affette della patologia (solo in Italia più di 8mila individui, ndr) ancora senza cure mentre per gli altri esiste un farmaco che, da poco tempo, ha migliorato decisamente la qualità della vita".

Intanto, però, la Baroncini e compagni, in più di 20 anni di costante attività, hanno raccolto e devoluto alla causa quasi 1,3 milioni di euro: "La generosità della gente ha reso possibile questo risultato straordinario – conclude la delegata romagnola –. Servono fondi per il progetto che studia lo sviluppo di inibitori della proteina ApaH tramite approcci bioinformatici e biochimici. Mai come questa volta, è proprio il caso di dirlo, pedalare farà bene al cuore".

Mattia Grandi